湖口市場拜票 鄭朝方：爭取閒置軍用地開放多元使用

民進黨新竹縣長鄭朝方今天深入湖口市場掃街拜票時，允諾當選後，將爭取活化軍方閒置土地，開放鄉親多元使用。 （記者廖雪茹攝）

2018-10-09 15:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕外界把湖口視為藍營的眷村鐵票區，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今天深入湖口市場掃街拜票時，允諾當選後，將爭取活化軍方閒置土地，開放鄉親多元使用，也將積極處理新竹工業區的交通壅塞問題。

選戰逼近，鄭朝方偕同民進黨湖口鄉縣議員參選人何建樺到湖口市場拜票時，有攤商送上菜頭、大蒜，預祝高票當選；還有攤商直說：「我過去都支持國民黨，但年底這一票絕對會投給你。」讓鄭朝方充滿信心。

鄭朝方表示，湖口地區3分之1面積為軍方基地，過去眷村匯集、新竹工業區工廠林立，近年來則有不少新住民遷入，相較竹縣其他地區族群多元；未來，他將在湖口打造青年創業基地，透過地方創生的理念，讓青年與銀髮族共創榮景。

鄭朝方也強調，未來將盤點湖口地區軍方的閒置土地，以高雄衛武營成功轉型的範例，積極和中央協調，把閒置土地開放給縣民，不管是整建成公園、戶外藝文展演間或休憩場所等，要用多元規劃的理念來發展湖口鄉。

對於外界將湖口視為藍營的眷村鐵票區，鄭朝方則認為，台灣歷經民主化與本土化的過程，眷村票不見得一定都是支持國民黨，尤其是眷村長大的二代、三代，他們重視參選人的特質、政見，以及與鄉親面對面時的互動。

另外，鄭朝方也說，未來除要加強湖口、新豐的科技大學與產業的鏈結，也要透過交通路網的盤整，以道路拓寬與替代道路等建設，緩解現行工業區的交通壅塞問題。

  • 選戰逼近，鄭朝方今天偕同民進黨湖口鄉縣議員參選人何建樺到湖口市場拜票時，有攤商送上菜頭、大蒜，預祝高票當選。（記者廖雪茹攝）

    選戰逼近，鄭朝方今天偕同民進黨湖口鄉縣議員參選人何建樺到湖口市場拜票時，有攤商送上菜頭、大蒜，預祝高票當選。（記者廖雪茹攝）

  • 新竹縣長參選人鄭朝方今天深入湖口市場掃街拜票時，有鄉親熱情地請他在扇子上簽名。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣長參選人鄭朝方今天深入湖口市場掃街拜票時，有鄉親熱情地請他在扇子上簽名。（記者廖雪茹攝）

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