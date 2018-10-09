湖口市場拜票 鄭朝方：爭取閒置軍用地開放多元使用

民進黨新竹縣長鄭朝方今天深入湖口市場掃街拜票時，允諾當選後，將爭取活化軍方閒置土地，開放鄉親多元使用。 （記者廖雪茹攝）

2018-10-09 15:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕外界把湖口視為藍營的眷村鐵票區，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今天深入湖口市場掃街拜票時，允諾當選後，將爭取活化軍方閒置土地，開放鄉親多元使用，也將積極處理新竹工業區的交通壅塞問題。

選戰逼近，鄭朝方偕同民進黨湖口鄉縣議員參選人何建樺到湖口市場拜票時，有攤商送上菜頭、大蒜，預祝高票當選；還有攤商直說：「我過去都支持國民黨，但年底這一票絕對會投給你。」讓鄭朝方充滿信心。

鄭朝方表示，湖口地區3分之1面積為軍方基地，過去眷村匯集、新竹工業區工廠林立，近年來則有不少新住民遷入，相較竹縣其他地區族群多元；未來，他將在湖口打造青年創業基地，透過地方創生的理念，讓青年與銀髮族共創榮景。

鄭朝方也強調，未來將盤點湖口地區軍方的閒置土地，以高雄衛武營成功轉型的範例，積極和中央協調，把閒置土地開放給縣民，不管是整建成公園、戶外藝文展演間或休憩場所等，要用多元規劃的理念來發展湖口鄉。

對於外界將湖口視為藍營的眷村鐵票區，鄭朝方則認為，台灣歷經民主化與本土化的過程，眷村票不見得一定都是支持國民黨，尤其是眷村長大的二代、三代，他們重視參選人的特質、政見，以及與鄉親面對面時的互動。

另外，鄭朝方也說，未來除要加強湖口、新豐的科技大學與產業的鏈結，也要透過交通路網的盤整，以道路拓寬與替代道路等建設，緩解現行工業區的交通壅塞問題。