柯P戴啾啾推銷嗡嗡包 點破公家單位贈品沒人要原因…

柯文哲在臉書PO照宣傳第四代嗡嗡包。（圖擷取自柯文哲臉書）

2018-10-09 15:44

〔即時新聞／綜合報導〕台北市府在市長柯文哲上任後，每逢雙十國慶都會發送的免費「嗡嗡包」，在此之前已推出3款，皆吸引不少民眾排隊領取。今年第4款嗡嗡包也正式出爐，柯文哲強調，上頭絕對不會有「市府敬贈」或「政治人物題字」等設計，無論上班上學都相當實用。

柯P今日在臉書PO出1張穿著西裝，單肩背著第4代紅色款嗡嗡包的宣傳照。他提到，嗡嗡包除了是國慶的必備紀念品外，也是每日努力工作的象徵，因此設計出來的成品一年比一年實用，更大讚今年的款式質感非常好。

柯P提到，民眾常對公家機關贈送的東西興趣缺缺，原因不外乎是上頭印有「市府贈送」，或是政治人物的題字、大頭照，柯P強調，「今年的嗡嗡包都不會出現這些東西，絕對是上班上學實用的必備單品」，有網友留言表示，「沒有印xx政府敬贈和政治人物題名先+50分」、「阿伯說出重點！印名字照片的都丟了」。

第4代嗡嗡包結合國慶意象，有藍、紅兩色雙肩背包，並搭配白色的「2018 TAIPEI」LOGO字樣，同時加送一款圓形國旗徽章，預定10日上午6時30分發放兌換券，8時憑券兌換。

人民常常對公家送的東西興趣缺缺，不是印什麼xx市政府敬贈，不然就是出現政治人物題的名字或大頭照。但大家放心好了，今年的嗡嗡包都不會出現這些東西，絕對是上班上學實用的必備單品。

明天早上，早起升旗，一起來領嗡嗡包！