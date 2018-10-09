護藻礁救桃園 陳學聖：桃園人14日勇敢站出來

2018-10-09 15:09

〔記者李容萍／桃園報導〕「中油觀塘第三天然氣接收站環境影響差異分析案」昨在環評大會闖關成功，國民黨桃園市長參選人陳學聖今日上午出席立法院國民黨團召開記者會，會後他宣布已經向桃園市政府提出集會遊行申請，14日要在桃園市政府前廣場舉行「護藻礁救桃園」遊行活動，呼籲市民勇敢站出來為藻礁吶喊，為桃園人吶喊，同時表達桃園人的憤怒。

陳學聖說，自己從2009年開始關注藻礁、守護藻礁，也表明守護藻礁的決心，當時他只是文化局長，沒有想過會選立委、選市長，重頭到尾就不想讓藻礁跟選舉跟政治扯上關係。但他不會跟對手鄭文燦一樣，立場始終如一，而且承諾「三接還沒動工，就不發給開工許可，若已動工，會立即勒令停工」。

陳學聖說，為何通過環評的深澳電廠可以不做，好好的藻礁卻要被犧牲，難道是因為政治的算計、選票的考量，鄭文燦選情相對看好，為了救蘇貞昌的選情，所以就犧牲藻礁，因為藻礁不能講話，沒有投票權，但此時此刻，民進黨誤判了。

陳學聖除呼籲農委會依照《文化資產保存法》立即指定藻礁為「暫定自然地景」，一次半年，可以再延半年，用1年的時間等農委會把調查報告完成後，再來確定到底藻礁值不值得保存，他同時猛酸鄭文燦是假新聞始祖，在2014年競選市長時批時任桃園縣長吳志揚，如今對藻礁保育立場反覆，呼籲市民以選票教訓昨是今非的民進黨。