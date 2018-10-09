2年來訪3次 聖露西亞總理查士納：堅持在國際為台發聲

總統蔡英文（左）9日在中正紀念堂廣場，主持軍禮歡迎聖露西亞總理查士納（中），兩人校閱三軍儀隊。（記者廖振輝攝）

2018-10-09 14:43

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午會晤聖露西亞總理查士納（Allen Chastanet）時強調，將秉持互惠互助原則，積極鼓勵台灣的優質工程廠商，參與聖露西亞的基礎建設，促進聖露西亞的國家發展，提升雙方夥伴關係。

蔡總統致詞時表示，很高興能夠在總統府再次接待老朋友查士納總理，也感謝總理百忙之中前來參加我國國慶。她說，上次與查士納總理見面，是去（106）年11月，當時總理對於兩國的合作計畫，除了肯定成果，也分享了許多強化合作關係的想法。就在一個多月前，總理也到我駐聖露西亞技術團訪視，與團員交流。這些都讓我們深刻感受到，總理對兩國合作交流的重視。

蔡總統提到，這兩年多來，查士納總理來訪3次，她很高興每次都能與總理一起分享合作的新成果。就在今年5月初，台露兩國共同推動的「政府廣域網路計畫」已經開花結果，未來聖露西亞人民將可享有無線網路服務。

蔡總統強調，我們也將秉持互惠互助原則，積極鼓勵台灣的優質工程廠商，參與聖露西亞的基礎建設，創造當地就業機會。這些合作，除了促進聖露西亞的國家發展，也將提升雙方的夥伴關係。

蔡總統提及，查士納總理上次來訪也提到，台灣和聖露西亞都非常期盼能達成聯合國的永續發展目標，為國際社會貢獻心力。她要特別感謝總理，在去年11月的《聯合國氣候變化綱要公約》締約方大會中，為台灣發聲。今年也再次在聯大總辯論中，表達對台灣的支持。

隨後，查士納總理致詞表示，這是他兩年之內第三次來訪台灣，此次代表聖露西亞祝賀台灣雙十國慶，也感謝蔡總統的熱情款待。過去10年來，台露友誼逐漸茁壯，台灣一直是露國的好朋友，是露國非常重要的夥伴，更是互信互賴的盟友。事實上，台露雙方享有共同的目標，露國面積雖小，但在國際場域上，堅持為台灣發聲。未來，露國也會繼續與台灣攜手合作，向前邁進。他也希望藉由此次來訪，進一步提升雙邊關係。