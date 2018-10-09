葛特曼密訪民進黨團？又傳改圖假新聞 三立新聞已報案

新聞圖片遭惡意變造，《屠殺》作者伊森葛特曼竟與總統蔡英文合影，並稱「葛特曼秘密拜會民進黨團」。（圖取自三立新聞網）

2018-10-09 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕假新聞再度出現！近日網路上流傳一張《三立新聞》的新聞畫面，《屠殺》作者伊森葛特曼竟與總統蔡英文、外交部長吳釗燮、民進黨秘書長洪耀福、前美國在台協會（AIT）處長梅健華合影，並稱「葛特曼秘密拜會民進黨團」。但葛特曼的頭部卻相當不自然，明顯為惡意變造，三立新聞網則表示，已向刑事局報案。

據《三立新聞網》報導，2016年1月28日，總統蔡英文剛當選第二天，前美國總統歐巴馬派遣前國務卿伯恩斯（William Burns）來台，由時任AIT主席薄瑞光和AIT處長梅健華陪同拜會，蔡英文則由時任民進黨秘書長吳釗燮和前外交部長黃志芳陪同，並一同留影紀念。

在原照片中，由左至右分別是梅健華、伯恩斯、蔡英文、薄瑞光和吳釗燮，惡意變造的照片則將伯恩斯改成洪耀福、薄瑞光改為葛特曼，相片中明顯可見葛特曼的頭與身形不合，光線也不對勁，而洪耀福竟然長到跟葛特曼一樣高。

對於此惡意變造的照片，三立新聞網則稱已向刑事局報案。