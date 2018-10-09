綠委爭取滯洪池台糖用地無償使用 賴揆允諾

立委邱志偉爭取滯洪池台糖用地無償使用，賴揆當場允諾，圖為典寶溪D區滯洪池工地。（記者蘇福男攝）

2018-10-09 14:02

〔記者蘇福男／高雄報導〕台糖公司土地「只租不售」，高雄市政府為治水闢建滯洪池，已支付台糖近30億元用地費，造成市府推動治水的障礙，經立委邱志偉質詢爭取，行政院長賴清德承諾滯洪池用地取得，台糖土地得排除在只租不售原則之外，也無須先行價購。

邱志偉指出，北高雄的治水工程用地費，市府已先後支付台糖典寶溪A區滯洪池7.5億元、B區滯洪池17億元、前峰子滯洪池 4.2億元，近30億元的用地費，造成市府推動治水的障礙。

目前施工中的典寶溪D區滯洪池第1期工程，經邱志偉多次協調，為政府節省6.9億元用地費用，接續還有第2、3、4期土地用地費問題，也要請台糖繼續無償提供。

邱志偉表示，「只租不售」是台糖土地利用的一貫原則，即使是攸關治水大業的滯洪池用地也不例外，高雄市府趕在汛期前進場動工，卻因台糖堅持「只租不售」無法動工，甚至連中央都同意全額補助土地費用，只因租售條件未談妥，台糖還是無法同意高市府進場施工，市府只得先支付租金。

為此邱志偉多次在立院委員會和院會，質詢台糖土地政策，主張治水攸關人民生命財產安全，不應比照土地開發「只租不售」原則，日前獲得賴揆承諾滯洪池用地取得，台糖土地得排除在只租不售原則之外，也無須先行價購。

台糖表示，為配合政府治水政策提供滯洪池用地，需地機關無須先價購土地，即可依權責辦理用地變更程序，提早規劃開發滯洪池，需地機關與台糖簽訂土地使用契約書後，即可先行使用土地，台糖公司再配合政府綠能政策，規劃於滯洪池用地兼作太陽光電發電設施。

邱志偉說，目前正要施作的典寶溪D區滯洪池完工後，岡山、梓官、橋頭等典寶溪沿岸淹水問題，才能有效改善，橋頭新市鎮轉型為高雄科學園區的第二園區計畫，也才能確保徹底解決該區水患問題。