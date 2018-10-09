蔡總統軍禮歡迎 聖露西亞總理查士納：探索兩國新發展模式

總統蔡英文（中）9日在中正紀念堂廣場，主持軍禮歡迎聖露西亞總理查士納（右），兩人校閱三軍儀隊。（記者廖振輝攝）

2018-10-09 13:14

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午以隆重軍禮歡迎聖露西亞總理查士納，感謝聖露西亞在國際社會大力支持台灣，也期待未來能親身體驗當地的風情文化，實地了解兩國合作交流情形。

軍禮歡迎儀式於國家表演藝術中心兩廳院藝文廣場舉行，在鳴放19響禮炮、演奏兩國國歌及檢閱儀隊後，蔡總統與查士納總理分別致詞。

蔡總統致詞時表示，這是她上任以來，查士納總理第三度率團來台訪問，很高興以最隆重的軍禮迎接遠道而來的好朋友，她要代表台灣人民和政府，向總理和所有訪賓表達最誠摯的歡迎之意。

蔡總統指出，過去兩年多來，台灣與聖露西亞的交流，越來越密切，查士納總理3次來訪就是最佳證明。我們也感謝聖露西亞多次秉持正義，在國際社會大力支持台灣，展現兩國之間堅實的情誼。

蔡總統提到，聖露西亞是加勒比海中的美麗島國，希望未來可以造訪聖露西亞，親身體驗當地的風情文化，也實地了解兩國合作交流情形。

蔡總統說，此次查士納總理率團來訪，除了參加國慶典禮，也有許多拜會及參訪行程，相信雙方能就共同關切議題，深入交換意見，進一步提升兩國邦誼。

隨後，查士納總理致詞時首先代表聖露西亞政府與人民，感謝蔡總統的邀請與熱情款待。台灣也許不大，但經濟成就與各項發展，令他深感敬佩。不僅如此，台灣除了為人民謀福祉，還伸出援手協助像是聖露西亞，讓這些開發中的國家能永續發展。

查士納總理指出，明日雙十國慶，正是歡慶台灣各項成就的時候，也讓聖露西亞藉此機會，感謝台灣對國際社會的貢獻，因此，他很榮幸能一同參與，並向全世界展現台露友誼。

查士納總理強調，台灣是聖露西亞的好朋友，非常感謝台灣協助露國解決各項發展中的挑戰，露國非常重視台灣，未來也會肩並肩與台灣站在一起。事實上，台露兩國在政治、經濟等各領域，不僅有共同的目標與互惠互利關係，兩國堅定的團結力量，更確保了雙邊關係的永續發展與生命力。

查士納總理說，台灣在科技、經濟、環保、氣候變遷、醫療、性別平等上，皆為全球做出了貢獻，因此，藉由此次來訪，他也將與台灣政府一同探索台露兩國新發展模式，共謀兩國人民福祉。

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