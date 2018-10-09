觀塘案過關 陳學聖嗆若當選別想蓋

2018-10-09 12:47

〔記者林良昇／台北報導〕攸關中油第三天然氣接收站建置與否的觀塘環境差異影響評估案，昨在環評大會闖關成功，國民黨立委、桃園市長參選人陳學聖今嗆聲說，如果他當選市長，不會發放開工許可，會勒令讓中油停工。

觀塘案昨日通過，立法院國民黨團今召開記者會，國民黨團書記長曾銘宗批評，環保署在民間14位委員中的11人缺席、2票廢票、1票未投之下，以官派的7票強勢通過，政治力介入鑿斧斑斑，行政院長賴清德一手掐死環評制度，讓昨日會議成為環評史上最黑暗的一天，未來台灣的環評公信力將備受質疑。

陳學聖表示，民進黨就是要把桃園人當成祭品，蔡總統4年前在觀塘親筆寫下「藻礁永存」，桃園市長鄭文燦競選市長時也公開發表藻礁是珍貴海洋資產、會限制開發行為等言論，如今這群政治詐騙集團竟徹底違背承諾、背叛桃園人，打臉過去的自己，毫無誠信可言

陳學聖還說，他將在本週日下午到桃園市政府抗議，為藻礁吶喊，他也嗆聲說若他當選市長，不會發放開工許可，會立即勒令中油停工。

國民黨立委呂玉玲表示，觀塘風浪大，並不適合設天然氣接收站，應改設在台北港與林口港，如此可兼顧藻礁的保護及天然氣發電。台北港及林口港是一個凹形港口，天然氣運輸船比較不會受天候影響，如設在觀塘，一旦遇到天候不佳、風浪太大，船隻無法靠近，恐仍會影響正常供電。

國民黨團副書記長陳宜民認為，賴清德喊出第三接收站「力拚九月通過環評」，又說要用桃園觀塘換深澳電廠停建，隔空對7名官派委員下令護航，就是前環保署副署長詹順貴決定離開的主因。身為閣揆卻未自我節制權力，公然用政治力介入環評程序，環評制度名存實亡，民眾應該看清並予譴責。