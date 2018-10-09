農保業務 11月起移撥行政院農委會

2018-10-09 12:42

〔記者陳鈺馥／台北報導〕農民健康保險業務將於今年11月1日起，從內政部移撥行政院農委會，內政部今日表示，農保業務移轉農委會後，將連同農民職業災害保險試辦，可讓114萬被保險人，包括99.9萬自耕農、4.77萬佃農、4.34萬雇農、5.3萬配偶，有更加完整保障。

內政部表示，為維護農民健康，增進農民福利，促進農村安定，於78年開辦農民健康保險業務，並設置農民健康保險監理委員會監督近30年。

針對農保爭議審議案件審定、勞動部勞工保險局提報農保業務工作總報告、農保業務計畫、農保業務訪查等議案進行討論，共召開207次爭議審議委員會議及121次監理委員會議。

內政部提及，今年6月13日修正公布「農民健康保險條例」第3條明定，農保主管機關由內政部改隸為農委會，自11月1日施行。

因此，農民健康保險監理委員會於10月3日召開第121次會議，是內政部主管農保最後一次監理會議，兼任農民健康保險監理委員會主任委員的內政部次長花敬群於會議中，感謝監理委員多年來提供專業意見及督促。

花敬群強調，農民健康保險監理委員會監督農保業務於11月1日一併移由行政院農業委員會辦理，農保業務將連同農民職業災害保險試辦，更可確實保障農民權益，讓農保制度更健全。