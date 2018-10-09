台南「抱團」競選正夯 連線、同框拚勝選

「台南青連線」由6位民進黨籍議員參選人組成。（記者邱灝唐攝）

2018-10-09 12:33

〔記者邱灝唐／台南報導〕年底選戰倒數46天，選情越來越火熱，台南市各級民代參選人大多擺脫單打獨鬥，採用合作方式拚選戰，除了市長參選人與議員參選人的「母雞帶小雞」，現在「小雞們」也組成連線迎戰1124。

台南選舉拚戰至今，除了由各黨黨部安排的各市長與議員參選人合照，或各黨籍議員同框照之外，還以「連線」當作競選手法。無黨籍台南市長參選人蘇煥智先前成立「新大同草根民主連線」，帶著無黨籍議員及參選人誓言找回台灣民主運動照顧弱勢的精神與初心。

與此類似，「台南青連線」也於今日成立，這是由6位民進黨籍議員參選人沈家鳳、唐靜儀、陳世霖、鄭佳欣、沈震東、林士傑所組成，強調要為大台南日後的基層政治帶來全新風貌，而民進黨台南市長參選人黃偉哲、立委王定宇、趙天麟，以及民進黨前北市黨部主委黃承國都到場力挺。

黃偉哲表示，行政院長賴清德8年前競選歌曲喊出「台南尚青」，如今這些台南新生代也都是尚青的人才，進軍議會帶動新氣象；趙天麟也強調，高雄有高雄青，台南有台南青，未來南二都一起打拚，成為台灣經濟發展雙引擎；黃承國則說，民進黨最願意給年輕人機會，之後要由這些年輕人一起陪新市長開創未來新願景。