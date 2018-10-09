藻礁換深澳？ 藍營喊話鄭文燦：賴清德在害你

2018-10-09 12:30

［記者陳昀／桃園報導］環保署環評大會昨天通過「中油觀塘第三天然氣接收站環境影響差異分析案」，桃園市議會國民黨團認為民進黨「桃園藻礁換新北選情」，今天召開記者會痛斥市長鄭文燦未表態反對、態度昨是今非，還直指「行政院長賴清德想阻礙鄭文燦的總統之路！在害你！你1124會付出代價！」

國民黨團副書記長梁為超今天偕市議員舒翠玲、葉明月、黃婉如、詹江村、黃敬平、徐玉樹召開記者會，他說，觀塘案通過後，鄭文燦指這是馬政府時期規劃，完全沒有反對抗議，悖離自己過去反對傷害藻礁的立場，要他為了桃園人的健康「硬起來！」向中央表態反對、嚴正抗議。

多位議員質疑，民進黨利用人民的健康為自己的能源政策背書、換取政黨利益，先前深澳電廠通過時，新北市長朱立倫說絕不發許可、捍衛市民健康，如今鄭文燦卻態度不明、將責任推卸給馬政府，質疑他為何不跟人民站在一起、勇敢說不，也呼籲全民抵制民進黨，不要投給鄭文燦。

詹江村說，桃園市全台發電廠最密集的都市，有華亞、國光、林口、海湖、大潭、大園電廠，大多是在扁政府以前就設置的電廠，與前總統馬英九根本無關，要鄭文燦別把問題賴給馬英九。

「穿越時空罵自己啦！」黃敬平、徐玉樹也說，鄭文燦2014年在臉書要求保護藻礁，痛斥時任縣長吳志揚只顧經濟掛帥，這些話如今拿來打臉自己更是剛好，還向他喊話說，這根本是民進黨的宮廷鬥爭，賴清德擔心鄭文燦有朝一日走入總統府，藉此害他、阻礙鄭未來的政治生涯。