打造苗栗電音季 徐定禎祭政見救觀光

苗栗縣長參選人徐定禎提出觀光政見，擬打造苗栗電音季。（記者鄭名翔攝）

2018-10-09 12:26

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕電音趴正夯！無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎今祭出觀光政見，其中最引人注目的就是宣布要在通霄海水域場打造台灣最大電音饗宴，每年引進世界知名電音團體，吸引樂迷朝聖，藉此行銷苗栗。徐定禎表示，北部有貢寮海洋音樂季、南部則有墾丁春吶，未來若當選縣長，將結合縣內資源打造中台灣音樂盛會，打響苗栗觀光知名度。

台北市於7月找來風靡全球的比利時電子音樂節Tomorrowland旗下子品牌UNITE With Tomorrowland，於大佳河濱公園熱力開趴，台北市長柯文哲也到場同樂，創造萬人參與的盛會；台南縣長參選人林義豐也找來世界百大DJ， 舉辦「Crazy Friday」創造話題，成功吸引年輕人目光。

徐定禎競選團隊看準這股潮流，提出複製Tomorrowland和新加坡知名夜店Zouk模式，要引進世界最火紅的電音團體，將活動搬到中台灣最大濱海戲水區通霄海水浴場，創造比擬貢寮海洋音樂祭、墾丁春吶的音樂盛會，藉此打造苗栗品牌「Miaoliland」，預計每年可帶動數以萬計人台灣及世界各地電音迷潮前來苗栗朝聖。

此外，徐定禎強調，苗栗縣內多元族群呈現各式慶典文化，如頭份客家四月八、竹南洗港祭江、通霄白沙屯媽祖遶境、南庄賽夏族矮靈祭、苗栗火旁龍等，未來將大力推廣在地節慶，創造苗栗特色的「慶典大縣」，藉此帶動觀光人潮。