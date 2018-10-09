駁觀塘案未保護藻礁 賴揆：和國民黨時期的規劃已不同

行政院長賴清德今指出，現在通過的觀塘案，和國民黨執政時期的觀塘案規劃已經不同，兼顧經濟與環保，沒有違背蔡總統保護藻礁的理念。圖為立法院院會，行政院院長賴清德（中）、經濟部長沈榮津（右）、環保署長李應元（左）備詢。（記者王藝菘攝）

2018-10-09 12:09

〔記者林良昇／台北報導〕關係中油第三天然氣接收站建置與否的觀塘環境差異影響評估案，昨在環評大會闖關成功，行政院長賴清德今指出，現在通過的觀塘案，和國民黨執政時期的觀塘案規劃已經不同，兼顧經濟與環保，沒有違背蔡總統保護藻礁的理念。

立法院院會今進行施政總質詢，對於觀塘案，國民黨立委廖國棟在質詢時質疑，民進黨當時抹黑國民黨，當時的蔡總統還把觀塘案批評得體無完膚，民進黨應對執政前後態度不一道歉。

賴清德強調，現在通過的觀塘案跟原本國民黨執政時中油公司規劃的方向和內涵已經大大不同，原本國民黨的觀塘案開發面積232公頃，但接受環評委員意見後，送到環評大會只剩下23公頃，本來要在藻礁做碼頭，現在則推到外海，連儲油槽位置都改變，未來開發也要迴避，兼顧經濟發展及環保。

環保署長李應元也說，雖然兩個都叫做觀塘案，但實質面有很大的差異，除了232公頃變成23公頃；海岸已經沒有連接在岸上，讓油水能夠通過；整個堤岸往外推移20公尺以上，即使是15公尺深的藻礁都盡量避免破壞，是完全不同的觀塘案。

國民黨立委蔣萬安在質詢時詢問，府院黨一開始全力捍衛深澳電廠，賴清德卻在上週五在回應立委質詢時拋出重新評估，質疑有所轉折。賴清德答詢則說，行政院主要職責是穩定供電，當時是立委質詢時提問，經濟部說會盤點，行政院當然支持經濟部的立場。

蔣萬安追問，是否有跟桃園市長鄭文燦溝通，賴清德說，並事先沒有溝通過；但賴揆強調，這次觀塘案送到環評大會的計劃已經大大改善，和過去的不一樣，有符合蔡總統藻礁永存的理念；他也沒有強壓環評委員會，反而是要求中油公司要根據環評委員意見去作修改，案子和過去大不相同。

蔣萬安也質疑，經濟部何時要做完天然氣供電計劃報告，有沒有可能拖過11月24日投票日？賴清德說，專業評估是越快越好，但還是希望能專業嚴謹、周延，不必給時間表，經濟部長沈榮津則說，第一是尊重專業，第二是儘快。