丁守中提交通政策 要把定期票降到888

2018-10-09 12:16

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長參選人丁守中今天召開交通政策記者會，丁守中提出6大交通願景，不但將公共運輸月票調降到888元，還要考慮將計程車納入捷運站共乘接駁，提出吃到飽公共運輸套餐服務。

丁守中今天與團隊政策總召集人、前台北市副市長、前勞動部長陳文雄，在國民黨中央黨部召開交通政策記者會，丁守中提出6大交通願景，包含加速完成捷運系統、推出台北公共運輸888元吃到飽公共運輸月票、建構機車安全平權城市、推動綠色交通、建構世界級台北智慧交通城和建設優質人行步道。

台北市長柯文哲推出雙北1280元定期票，可以一個月內不限次數使用捷運、公車和YouBike，丁守中則表示，將來他會推出台北公共運輸888元吃到飽的公共運輸月票，提供整合捷運、幹線公車、公車、社區小巴、YouBike的智慧化單一服務平台APP與套餐優惠，未來還可以把計程車也納入捷運站共乘接駁，提出進階優質、不同價位的吃到飽公共運輸套餐服務。

丁守中指出，台北市在陳水扁、馬英九政府時代完成74公里捷運通車，郝龍斌擔任台北市長任內則完成57公里，可是柯文哲任內卻是0公里，他將來會加速完成捷運環狀路網北環段、南環段，以及台北東側南北向捷運系統，以捷運串聯社子、北投、士林、港湖、松山、信義、文山、甚至延伸至汐止捷運，疏解科技走廊尖峰壅塞，及文山區及來往新北、基隆進出不便的困擾，讓市民行的通暢。

丁守中表示，由於台北市有龐大的機車族群，每年車禍送醫治療更高達兩萬八千多人，將來他會全面執行機車防滑防摔路平措施；補助獎勵並推廣機車安全智慧化，運用車聯網科技改善機車配備、安全帽與路側安全防護設施，以即時預警功能提升機車行車安全性。

丁守中也承諾會推動綠色交通，他表示，全面推動共享電動汽車、補助市民換購電動機車；提供電動汽、機車專屬路邊、路外停車格與充電空間；大幅提升電動公車比例。

丁守中指出，建構世界級台北智慧交通城，包含提供全市路邊及路外停車空位動態資訊，包含停車收費費率資訊，以及所有公有大型停車場內部空位導引資訊；主動推播即時可靠的交通路網通暢擁塞資訊；全面建置智慧交通控制系統，將車流人潮與紅綠燈停等時間同步，落實節能減碳，管制非法，也保障用路人安全。

人行部分，丁守中表示，他會建設優質人行步道，讓大家在台北輕鬆走透透，利用大街廓都更，巷弄退縮，容積放寬，樓層向高發展，讓馬路變大，人行步道變寛，公園綠地變多；建構緊密連結堤外台北大外環基隆河、景美溪等地區的河濱親水公園，新設跨堤人行與自行車專用的景觀空橋，並沿台北盆地環繞五大山系，建設方便山友登山看景優質連結環山步道，創造市民美麗便利的近山親水環境。

陳文雄則表示，資本門支出在柯文哲任內一直減少，標案沒標出去柯甚至還會很高興不用花錢，可是市政建設不能停頓，捷運建設柯文哲任內掛零，儘管柯嘗試用其他方法改善內湖交通，可是追根究柢還是要盡速興建南北向捷運系統，才能紓解內湖交通壅塞情形。

陳指出，1280月票估算過對於短距離通勤者沒什麼誘因，對於新北長距離通勤者才有，888元市府不但不會虧錢，還能吸引短距離通勤者使用通勤月票。丁守中補充，捷運站開在賣場或大百貨公司也能收費增加收入補貼。