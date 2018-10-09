觀塘案換深澳電廠停建 侯辦：一碼歸一碼

針對觀塘案環評過關，國民黨新北市長參選人侯友宜競選總部發言人賴冠群今天表示，兩案一碼歸一碼，執政黨以政治籌碼交換挽救選情的方式，人民都看在眼裡。（記者賴筱桐攝）

2018-10-09 11:42

〔記者賴筱桐／新北報導〕「中油觀塘第三天然氣接收站環境影響差異分析案」昨天環評大會通過，深澳燃煤電廠將有條件停建。國民黨新北市長參選人侯友宜競選總部發言人賴冠群今天表示，兩案一碼歸一碼，執政黨以政治籌碼交換挽救選情的方式，人民都看在眼裡。

賴冠群指出，深澳電廠與觀塘案一碼歸一碼，兩案之間沒有任何關聯，從侯友宜參選以來，反對深澳興建燃煤電廠的立場清楚，這是為了市民健康及北台灣的環境品質著想，反觀民進黨不斷閃躲此議題，一直沒有正面回應，包括蔡英文總統、行政院長賴清德與民進黨新北市長參選人蘇貞昌，都未正式表態反對深澳燃煤電廠。

賴冠群說，人民健康和環境不應成為任何政治籌碼，執政黨為了挽救新北市的選情，用政治交換的方式，人民都看在眼裡。

針對蘇貞昌批評侯友宜到了選舉才關心環保，賴冠群表示，侯友宜過去7年擔任副市長期間，對環保投入許多心力，拆除非法瀝青廠，改善台北大學周邊空氣污染問題，以實際行動展現環保，反觀蔡英文總統選前保護藻礁、關心藻礁，選後卻破壞藻礁，相較之下是很可怕的事情。