競選rap被砲轟 丁守中：應多給製作的年輕人鼓勵

2018-10-09 11:01

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長參選人丁守中日前推出競選歌曲「台北的未來在手中」，主打以饒舌方式呈現，歌唱都由團隊成員完成，雖然副歌相當洗腦，但是也引來許多音樂人批評簡直就是數來寶、不尊重專業，丁守中今天表示，請大家不要用專業標準來看，要給年輕人更多鼓勵。

丁守中競選歌曲全長2分41秒，由競選辦公室總幹事王育敏、副主委兼新媒體負責人孫大千、台北市議員王鴻薇，以及丁團隊發言人詹為元、楊植斗、田長沛，和競選團隊青年成員曾智偉、陳柔縈、李東翰共同合唱。

歌曲推出後評價兩極，雖然有網友認為展現年輕活力，而且副歌「台北的未來在你手中／台北的未來在我手中」相當洗腦，但是卻也引來許多專業歌手和音樂人的批評。

歌手謝和弦現身留言表示，「我覺得非常不行。」饒舌歌手陳零九則認為這樣的歌曲不尊重專業，有些地方拍子都沒有剪準，如果未來丁守中當選了，難免會讓人擔心碰到這種不是自己專業的事物，也找了不夠專業的人來處理。

音樂人許常德也在臉書發文表示，老歌有老歌的魅力，定位對了才會加分，而且對「自己的老」有自信的人才會大小通吃，「把RAP做成數來寶，只會害死自己」。

丁守中今天在國民黨中央黨部舉行交通政策記者會，會後他應媒體要求，現場唱了幾句rap，他表示，他感謝這群年輕人都來不及了，為什麼要用職業專業錄音室標準來看？大家都聽得出來這是rap，不要用專業標準來評斷，要給年輕人更多鼓勵，這是年輕人創意發想，他們親身演唱製作出來的，要給他們更多肯定，他們做得很好。

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