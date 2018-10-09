丁守中唱rap被酸數來寶 姚文智：不要拿起麥克風就想表演

2018-10-09 10:55

〔記者周彥妤／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中日前公布競選歌曲「台北的未來在手中」，跟風年輕世代的說唱風格，高唱饒舌曲風，但網路負評如潮，不是遭批「難聽又尷尬」，就是遭揶揄像在「數來寶」。民進黨台北市長參選人姚文智今天說，對於藝術創作或流行文化，還是要下功夫，不要隨便麥克風拿起來，就想表演，有的人到處唱歌或唱rap，都有這樣的問題。

姚文智今天上午萬華區富民市場拜票，行前接受媒體聯訪，有媒體詢問，今天來萬華區，恰好明天丁守中競選辦公室也要設在同區，是否有回防意味？姚表示，如果有那樣的效果也很好，自己本來就特別關心老社區，應該也是走訪菜市場走得最密集的參選人，盼透過拜訪基層鞏固票源。

談到丁守中唱rap，卻被揶揄像在數來寶，似乎造成反效果，姚說，不管是所有藝術創作或流行文化，大家還是要下功夫，不要隨便麥克風拿起來，就想表演，有的人到處唱歌或唱rap，都有這樣的問題。

至於民進黨想借公園為姚文智舉辦造勢活動，遭公園處以「政治活動」為由否決，但丁守中以慶生會名義，就能順利出借，姚表示，我們不喜歡虛假文化，因為事實就是辦後援晚會，若規定不許可就接受，社會應該比較討厭是明明是選舉活動，卻假借慶生、音樂，或假借rap，市民不會因為這樣支持。

談到「觀塘換深澳」，外界解讀選舉考量，姚文智則說，他現在努力競選台北市長，這是中央決定，他沒有評論。

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