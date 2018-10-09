觀塘案通過 蘇貞昌：能源政策很嚴肅要全國討論

民進黨新北市長參選人蘇貞昌。（記者陳心瑜攝）

2018-10-09 10:42

〔記者陳心瑜／新北報導〕關係中油第三天然氣接收站建置的觀塘環境差異影響評估案昨天通過，民進黨新北市長參選人蘇貞昌表示，觀塘案通過後、有了第三接收站，就可以把產生的電輸送到北部，就可以怎麼樣來停止深澳，中央也講得很清楚。蘇貞昌也批評對手侯友宜建深澳也反對、不建也反對，「看來不是關心民眾健康，也不是嚴肅談論能源政策」，算計的是自己的選情。

蘇貞昌表示，能源政策是很嚴肅的事，因此要討論全國的能源規劃，當能源又是北部有用電的缺口，「當初的規劃也是希望能夠面面俱到」。表示民進黨向來堅持非核家園，不像國民黨的錯誤政策，把核一、核二、核四通通放在新北市。

詹順貴請辭環保副署長，對於侯友宜評論「民心向背，連自己的政務官都看不下去」，蘇貞昌則說，沒有看過侯友宜過去對環保做過什麼發言，或表示過什麼意見，國民黨過去最破壞環保，例如把3個核電廠設在新北，就是嚴重破壞環保而且核廢料至今沒辦法處理。

蘇貞昌表示，侯友宜還向疾呼要重啟核四的馬英九請教能源政策，所以侯友宜他「是為選舉、不是為環保」，認為侯友宜態度反覆，指要選市長的人如果真有一貫的主張和態度，為什麼不出來直接辯論、和市民講清楚？而是整天噴口水，用造假的影片（指反深澳影片「同一片天空」）恐嚇市民。