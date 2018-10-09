「韓國瑜主張賭場」看板設滿1週 綠選將提醒藍營是否來告﹖

民進黨高市議員參選人林智鴻提醒國民黨，韓國瑜主張賭場看板已經滿1週大限。（記者王榮祥翻攝）

2018-10-09 10:22

〔記者王榮祥／高雄報導〕上週二高市議會國民黨團公開宣示，指控民進黨部分高市議員參選人所設「韓國瑜主張賭場、打壓母語」看板涉嫌違反選罷法，揚言1週內不撤、不排除提告﹗民進黨高市議員參選人林智鴻今主動提醒1週大限到，看板還在，是否來告﹖

林智鴻同時強調，自己絕對不會撤下看板，倒是藍營是否真如期提告﹖讓韓國瑜不只有影為證，未來還可能成為「法院認證」主張賭場的候選人，令人相當好奇。

林智鴻偕同民進黨高雄青連線成員，9月下旬陸續在各選區掛起看板，直言「韓國瑜主張賭場、打壓母語」﹗引發國民黨質疑刻意抹黑，上週二公開要求撤下看板，否則不排除提告。

林智鴻今指出，韓國瑜曾主張賭場人盡皆知，而學校不教母語若不是「打壓母語」、什麼才是「打壓母語」？看板只是重述此些事實，加強印象以供市民辨明之用，何來「抹黑」？

林智鴻感慨，韓國瑜不敢對自己的話負責，若國民黨議員非要濫行提告，浪費社會資源，將令人至為遺憾。

林智鴻說自己不好戰，但也不畏戰，為堅守高雄市民「不要賭場」心聲，如果國民黨團甚至韓國瑜本人真提起告訴，他不只會親自面對，還將「國民黨每告一次、林智鴻追加一面看板」，也將聲請傳喚韓國瑜，要與韓當面對質，並在偵查庭乃至未來刑事庭，讓韓親眼見證自己在媒體發言的影片。