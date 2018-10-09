詹順貴請辭 李應元：賴揆沒有給壓力

2018-10-09 10:05

〔記者邱燕玲／台北報導〕詹順貴請辭環保署副署長，環保署長李應元上午在立法院施政總質詢前受訪表示，昨天行政院發言人對詹過去兩年的貢獻與成就備加肯定，賴揆接受媒體專訪時對詹也高度肯定，這都是詹的貢獻，他和詹兩人合作共同完成不少事情，「值得我們懷念」。媒體問賴揆有沒有給壓力？李表示「沒有」。

媒體詢問政府是否覺得「真心換絕情」？李應元說，「不會，完全沒有真心換絕情」，只是「嘸甘」，「我要罵他一句不顧江湖道義，讓我很辛苦工作」。

李應元表示，詹順貴確曾向他請辭，但他完全不考慮、不收，所以這件事就沒有了，期間一直討論如何解決環評程序問題、縮小開發面積，昨上午10點半詹在臉書PO出辭職信，9點多詹有告訴他準備要辭，昨下午辭職信到他手上才簽。

李應元說，「詹知道我對他充分尊重完全授權，也可承受所有壓力，大家誤解賴揆要求9月底以前過關的說法，是誤傳，8月27日工商時報報導賴揆的說法，是要求中油要積極和環評委員溝通，就縮小開發面積要努力去接受委員指教，力拚過關不是對環評委員或環評制度，是對中油，這是最大誤解，造成環評委員不必要的壓力與誤解」；昨天很多委員無法出席但有提書面意見，中間這2、3週也一直在溝通，但民主是多元意見，法治還有一定程序，民主法治要兼顧。