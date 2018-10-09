高雄北漂41萬？議員：照韓國瑜的算法、全台都在漂

高市議員邱俊憲質疑韓國瑜北漂說法太誇張。（記者王榮祥攝）

2018-10-09 09:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄藍綠陣營持續在「北漂青年人數」上相互叫陣﹗韓國瑜陣營昨晚指出，約41萬高雄人戶籍遷到外縣市，20年來北漂數字估計在30萬到50萬間很合理﹔高市議員邱俊憲今質疑，若照韓國瑜計算方式，台北外漂人口達133萬、新北約51萬，「全台都在漂」，痛斥韓國瑜說法是片段扭曲、根本在騙人﹗

國民黨高雄市長參選人韓國瑜陣營日前指出，高雄北漂青年多達數十萬，希望建構完善就業環境，爭取北漂青年回鄉，後續更數度提及高雄北漂青年情況嚴重，引發地方議論。

綠營近日彙整相關數據全力反擊，高市議員邱俊憲昨更搬出官方統計，駁斥韓陣營北漂數字有問題，並質疑韓國瑜北漂數據來源﹖

韓陣營昨晚表示，根據內政部統計，截至去年底為止，在高雄市出生，戶籍卻在台北、新北、桃園、台中、台南、新竹市及新竹縣的人口數高達41萬人，高雄市北漂年輕人估計在30萬到50萬人之間，一點都不誇張。

邱俊憲今再質疑，韓國瑜的北漂數據涵蓋各年齡層、是累計數字，若以韓國瑜說法，台北外漂人口達133萬、新北約51萬、台南也有51萬人，感覺「全台都在漂」，韓國瑜卻頻頻以此作文章，把高雄說的那麼差﹗根本是片段扭曲、在騙人的﹗﹖

高市代理市長許立明說，台灣其實不大，人口難免會因各種情況移來移去，但市府仍需盡力建設，讓市民朋友可以就近留在家鄉生活與工作﹔他呼籲政治人物引用數據應該全面性，討論此嚴肅議題才有意義。