賴清德：觀塘案已尊重環評大會意見

2018-10-09 09:33

天然氣若能滿足電力供應 再討論深澳電廠是否興建

〔記者林良昇／台北報導〕關係中油第三天然氣接收站建置與否的觀塘環境差異影響評估案，昨在環評大會闖關成功，行政院長賴清德今在立法院受訪表示，中油開發計畫已大幅調整，的確尊重環評大會意見了；至於深澳電廠是否續建？賴揆表示，如果新的天然氣供應計劃有辦法滿足電力穩定供應，再來討論深澳電廠後續興建與否。

環保署前副署長詹順貴由請假變公開請辭，觀塘環差案昨仍在環評大會闖關成功。賴清德今在立院受訪表示，經濟的發展應該跟環境保護取得平衡，這是社會的共識，儘管觀塘天然氣第三接收站的開發對能源轉型非常重要，行政院仍然沒有離開兼顧經濟發展跟環境保護的原則。

開發面積從原本200多公頃剩下23公頃

賴清德強調，在多次會議上，他都要求中油公司一定要尊重環評會議的結論，要根據環評委員提出的意見做修正，在政委張景森督導下，中油開發計畫已經大幅調整，剩下的開發面積只剩下23公頃而已，相較原本的2百多公頃可見一斑，的確是尊重環評大會意見了。

詹順貴2年多來表現 政院給予肯定

賴清德說，詹順貴這2年多來表現，行政院是肯定的，也肯定他協助環保署長李應元，跟同仁合作完成諸多事情﹔行政院體諒他的壓力，准予他請辭，行政院發言人也是根據他的說法，他人不舒服，到醫院去看病，整件事情都根據環保署及詹順貴本人的講話來做回應。

後續深澳電廠是否會停建？賴清德指出，接下來經濟部就要開始盤點天然氣發電的電力供應是否足夠，必須要擬出新的天然氣供應計劃，如果新的供應計劃有辦法去滿足電力的穩定供應的話，這時候再來討論深澳電廠後續的興建與否。

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