台灣事實查核中心稱報導有誤 自由、聯晚記者聲明反擊

台灣事實查核中心官方網站。（圖擷取自台灣事實查核中心）

2018-10-09 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕「台灣事實查核中心」日前成立，隨後公布豬瘟撲殺範圍的報告，稱《自由時報》記者吳欣恬、《聯合晚報》記者彭宣雅的報導「部分錯誤」，2名記者發聲明強調，整件事根本無所謂造假、正確或錯誤，就只是一個新聞演進的過程，並對中心的查核方式提出質疑。

「台灣事實查核中心」公布豬瘟撲殺查核報告，稱媒體在9月5日曾訪問農委會副主委黃金城，當時報導提到「假如國內發生非洲豬瘟，除案例場外，連同周邊半徑3公里內豬場全數撲殺」，引起許多豬農恐慌，因此提出《聯晚》、《自由》的報導部分錯誤。

臉書粉專「文青別鬼扯」貼出《聯晚》記者彭宣雅、《自由》記者吳欣恬的聲明，彭宣雅表示，「查核事實中心」已道歉並撤掉報導擷圖，她接受民間團體道歉，但「整件事根本無所謂造假、正確或錯誤，就是一個新聞演進的過程。」

她質疑，「查核事實中心」放上兩篇新聞去頭去尾去名字的擷圖，又說沒有指責媒體，是否在暗示新聞是「假」的源頭，且未經求證，這是最不能接受之處。並強調，「誰也不願意被無端指控，一次亂搞，名譽掃地，將來怎麼在業界玩下去？我比誰都在乎身上的羽毛會不會被拔光，特別是農業新聞。」

吳欣恬則說，曾和「查核事實中心」通電話討論此事，不料卻在未經同意下遭對方錄音，因此她談話的內容全被中心引述，結果內容看起來像是記者在硬拗，令她相當不滿。

吳質疑，「聽來崇高的事實查核機制，也不過就是電訪雙方說法，經過錄音聽打後『中立客觀』的放上網。」、「如此高高在上、容不下一絲批評指教的尊榮單位，區區一介沒讀書的小記者所言怎麼配得上？還煩請某中心盡速刪除引述我的話，大恩大德感激不盡。」