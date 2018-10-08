阿布鐸：將繼續支持台灣加入聯合國體系訴求

蔡英文總統（前右一）今晚在總統府贈勳暨國宴宴請巴拉圭總統阿布鐸（前右二），隨後並一起到總統府外觀賞「TAIWAN共好－中華民國107年國慶總統府建築光雕展演」。（記者方賓照攝）

2018-10-08 21:31

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今晚間偕同陳建仁副總統伉儷，在總統府贈勳暨國宴宴請巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez），深盼未來台巴兩國持續深化雙邊關係，邦誼永固。

贈勳時，蔡總統親為阿布鐸總統配掛我國最高等級的「采玉大勳章」，隨後在國宴致詞時表示，今天很高興能在總統府，設宴接待阿布鐸總統伉儷及訪團貴賓。她也非常榮幸代表中華民國政府，將象徵我國最高榮譽的「采玉大勳章」，頒贈給阿布鐸總統，表彰他提升台巴邦誼的傑出貢獻。

蔡總統指出，阿布鐸總統與台灣的淵源，要追溯到父執輩的時候。阿布鐸總統的父親Don Mario，曾經擔任巴拉圭總統府文官長，與台灣關係非常深厚，除了多次來訪，更兩度獲贈勳章。今天透過贈勳給阿布鐸總統，也象徵了兩國邦誼是代代相傳，歷久彌新。

蔡總統提到，阿布鐸總統曾經多次公開表示，珍惜台巴多年邦誼。不但過去擔任國會暨參議院議長期間，曾在聯合國第四屆世界議長大會上，為台灣仗義執言，今年更在聯合國大會總辯論的演說中，為台灣發聲。她要代表台灣人民表達誠摯謝忱，也請阿布鐸今後繼續支持台灣的國際參與。

蔡總統談及，今年八月，她率團參加阿布鐸總統的就職典禮，與巴拉圭人民一起見證國家發展開始了新的一頁，充滿了希望和可能性。

蔡總統也指出，阿布鐸總統在就職演說中，提出了「全新的巴拉圭」的願景。巴拉圭政府將傾聽民意，關懷弱勢族群，建立司法公義，杜絕貪污，打擊毒品，並重視教育發展，創造就業機會，努力強化經濟發展來帶動國家成長，要創造出一個「屬於人民的巴拉圭」。

蔡總統也表示，過去一個多月來，阿布鐸總統已經展現卓越的領導能力，為巴拉圭帶來新氣象。他高度重視清廉、自由、民主、人權、以及社會正義等基本價值，這些不僅是台巴兩國共享的理念，也是維繫彼此邦誼的堅固基石。

展望未來，蔡總統強調，我們將與巴拉圭朝野各界攜手合作，持續深化雙邊關係。今年我國國慶大會主題是「台灣共好」。此次阿布鐸總統伉儷首次來訪，也代表了「台巴共好」，更進一步提升關係。未來我們一起努力，促進彼此國家的發展。

隨後，阿布鐸致詞時首先感謝蔡總統贈勳「采玉大勳章」。他說，台巴在地理位置上，雖分隔地球兩端，但享有共同理念，兩國各項關係緊密。巴拉圭是南美洲唯一仍與台灣維持正式外交關係的國家，未來也將繼續支持台灣加入聯合國體系訴求。希望未來台巴能超越過去傳統援助計畫之機制，將雙邊關係提升到全新的策略聯盟，促使台巴雙方推向全新的互動模式。