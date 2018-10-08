高思博批油價凍漲 黃偉哲陣營：高家天然氣願降價嗎？

2018-10-08 19:27

〔記者蔡文居／台南報導〕中油宣布至年底前凍漲油價，民進黨台南市長參選人黃偉哲競選發言人蔡旺詮今天表示，凍漲的理由是為了物價穩定，與選舉毫無關係，國民黨市長參選人高思博卻批評凍漲是為了選舉綁樁，令人不禁懷疑，背後的真正原因是不是因為凍漲損及高家獲利，高思博才會如此憤怒？

蔡旺詮說：「中油自行吸收虧損是為了台灣的經濟，那你們高家為了台南的經濟，願不願意讓大台南區天然氣降價？」他說，大台南區天然氣長年壟斷管線天然氣，據稱享有兩成毛利率，也就是台南的業者一打開瓦斯，高思博家族就進帳。

蔡旺詮表示，當年大台南區天然氣公司從國產變黨產後，高育仁以「高氏企業開發公司」向國民黨收購1.67%的股份，從此穩做董事長，而擁有28.8%股權的退輔會，居然就將董事長位置拱手讓人，令人難以理解。

蔡旺詮說，天然氣公司原本是國家財產，高家必須說明大台南區天然氣公司是如何從國產變黨產，再從黨產變高氏家族事業的過程。尤其高家以「輕股權」就可穩坐董事長高位，再控制年收入將近20億的天然氣公司。

高思博陣營則表示，各瓦斯公司的售價是函請地方政府核定，請問現在的地方政府是誰執政？現在的17元價格是台南市政府核定的，天然瓦斯價格的制定，是由中油按月浮動調整，台南地區的瓦斯公司，再依中油調幅，以及各自經營成本算出零售價格，匯報台南市經發局核定而來的，不是任何人可以隨意調整。

高陣營說，黃偉哲陣營竟然可以栽贓說「台南鄉親的瓦斯費用，父子倆決定」，這不是在誣衊台南鄉親的智商嗎？造成台南市民生痛苦的不是天然氣價格被壟斷，因為天然氣價格誰都無法壟斷，政府才是製訂價格者。所以造成台南市民生痛苦的，就是執政黨民進黨，就是蔡英文總統、賴清德行政院長。

高陣營說，大台南瓦斯是一家民營公司，持股僅1.8%的前議長高育仁，都能經股東投票選為董事長，那麼身為最大股東的「政府機構」是不是該要檢討？持股僅1.8%，還能讓公司賺錢，「政府機構」對於高董事長的好績效，應該要頒發感謝函才對，怎能恩將仇報？黃偉哲這樣的抹黑手法，難道是要置他的大老闆賴清德於不義？還是黃偉哲的幕僚要整老闆？而且賺再多的錢，最終還是流入「政府機構」這個最大的肥貓口袋中。