彰化縣議員37人拚連任 她唯一翹腳髯嘴鬚

2018-10-08 17:51

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議會目前開定期會，49位縣議員有37人尋求連任，其中，田中區縣議員蕭淑芬尋求4連霸，本屆4年前她在婦女席次上同額競選，下屆今年底選情相同，在沒有女性競爭對手下，可望經由婦女保障名額，翹腳髯嘴鬚、輕輕鬆鬆就能上壘，選情最為單純，煞羡「同事」議員。

彰化縣選舉委員會表示，彰化縣共9個選區，88人登記、應選54席，田中區（田中鎮、社頭鄉、二水鄉）第6選區應選4席當中有1席婦女保障名額，共7人登記形成7搶4局面，7人當中唯蕭淑芬1名女性參選人，沒有女性競爭對手，篤定因婦女保障規定奪下席次。

縣選委會指出，「保障」顧名思義就是沒有得票數限制，1票就能當選，不過，縣府編列經費，交由縣選委會核發給當選人補貼競選費用，每票30元，屆時，選委會會根據當選人實際得票數核發補助金，也就是說，得票數高低直接影響補貼競選費用多寡。

田中區7位縣議員參選人，其中4人現任者，各是劉景滄、許書維、蕭淑芬、蕭如意；3位挑戰者為張源清、鄭俊雄、陳正忠。

蕭淑芬尋求4連霸，她第1次選和第2次選，都與前縣議員洪麗娜競逐，第3次和年底這一次，都無其他女性與其角逐婦女保障名額，形同婦女保障名額。

不願具名的政壇人士指出，只要有競爭者輸贏要看投開票結果，同額競選最好選，套句台灣諺語形容，「涼涼選」、「站關山看馬相殺」，輕鬆面對選戰。