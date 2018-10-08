藍營「中電北送」不同調？ 綠營：別再提選舉騙術

2018-10-08 19:05

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨台中巿長參選人盧秀燕反對中電北送，新北市長參選人侯友宜則強調新北自足供電絕對夠，林佳龍競總發言人陳世凱今日說，侯友宜的說法無異打臉盧秀燕，中部現已「中電中用」，呼籲盧別再重提「中電北送」的選舉騙術；盧秀燕陣營則說，沒有不同調，只有大共識，中電北送就是中央能源政策錯誤！

中央宣布深澳燃煤電廠「有條件」停建，盧秀燕7日與競選幹部立委江啟臣、顏寬恒發布新聞，要求蔡政府正視台中火力發電廠超額發電北送、造成台中空污問題的困境。但侯友宜說，新北市「完全沒有這樣（指中電北送）的議題」，外界質疑盧、侯不同調。

陳世凱說，過去的確有中電北送，中火生煤使用量、發電量的最高峰在2014年國民黨胡志強市長任內，燒了1839萬噸煤，發電達449.91億度電，國民黨執政時不斷蓋電廠，現在成為在野黨，卻反過來質疑能源政策。

陳又說，市長林佳龍主導通過生煤管制條例，大砍500萬噸生煤許可量，中火預估今年發電量只剩下395.2億度電，不足供應中彰投三縣市的用電需求433.9億度電，因此已無超額發電北送的問題，「中電中用」今年已經達到。

陳世凱批評，盧秀燕領銜的「反空污公投」，繼之前被爆是「減電不減煤」的烏龍公投、死人連署，現在「中電北送」的假議題又被同黨的侯友宜戳破，證實盧的議題都只為選舉騙票，盼早日回歸政策討論，別再操弄選舉騙術。

盧秀燕發言人吳皇昇表示，候友宜早已說明中電北送是因為竹科用電的劃分、中央能源政策方向，這當然不會是北部的問題，關鍵在中央的錯誤政策，正好確認台中面臨中電超額北送的問題，侯與盧的訴求完全吻合。

吳又說，請綠營不要錯誤解讀、混淆視聽，這無助於人民反對空污的訴求和對未來的期待；盧秀燕則表示，既然深澳燃煤可以急轉彎停建，中火也該停止超額發電北送，中央應該深刻反省錯誤，平等對待中部民眾。