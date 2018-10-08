新豐鄉長徐茂淦復職 剩2個多月仍將全力拚鄉政

新竹縣新豐鄉長徐茂淦（右）在今年7月26日因案遭羈押而停職後，今天在縣府秘書長蔡榮光（中）監交下，從代理鄉長郭慧龍（左）手中接回鄉長印信。（記者廖雪茹攝）

2018-10-08 19:00

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉長徐茂淦在今年7月26日因案遭羈押而停職，縣府於8月10日指派簡任秘書郭慧龍代理鄉長；徐茂淦今天獲准復職，再三感謝地方人士的支持，同時強調任期雖然剩下兩個多月，仍將盡全力推動鄉政建設。

復職典禮今早10點舉行，徐茂淦的母親、妻子等都陪同出席，許多鄉親列隊歡迎，在縣府秘書長蔡榮光監交下，從郭慧龍手中接回鄉長印信。除了議員羅春蘭、多名代表、村長、社區、宗親會及公所同仁出席，芎林鄉長莊雲嬌、關西鎮長吳發仁也特地到場力挺為徐打氣，前副縣長楊文科則快閃致意。

徐茂淦表示，感謝縣長邱鏡淳相信他平日的為人，尤其這次廢棄物事件，掩埋場遭外界侵入，他相信司法是公正的，勿枉勿縱，絶對會還給他和鄉公所清白；他也再三感謝全鄉17個村長連署、多名社區理事長關心、以及代表會提案，建請縣府讓他復職，讓他感到非常溫暖。

徐茂淦說，目前鄉內有多項重要建設正在進行，像是王爺橋改建、新豐國中小和忠孝國中通學步道、崎頂活動中心暨社區圖書室工程、兒童公園及客語大道、以及前瞻基礎建設計畫的道路改善工程等，這些建設完工後，將帶給新豐鄉嶄新的風貌。

蔡榮光說，徐茂淦因故停職後，於9月1日提出復職申請，縣長依據「地方制度法」第78條第1項規定，鄉長停職原因已消滅而得准其復職，同時考量任職已剩兩個多月，代理人不好發揮，原鄉長則可延續鄉政，最重要是為維護鄉親的福祉，因此在5日批准復職。

竹北、新豐區域垃圾掩埋場在今年清明節連假期間，遭外界大量侵入傾倒營建廢棄物，新竹檢方在7月26日搜索、調查後，認為徐茂淦因涉嫌貪污圖利罪嫌重大，聲押獲准。