王定宇爆9天然氣公司遭藍政要把持 退輔會：無黨派問題

2018-10-08 18:06

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨籍立法委員王定宇今（8）日在國防委員會質詢時指出，全台有25家天然氣公司，其中有9家公司，退輔會持股有3到4成，政府卻無法派任董事長，而被是國民黨以前的高官、黨政要員控制。退輔會主委邱國正澄清，這「並沒有黨派的問題」。

綜合媒體報導，王定宇在質詢時指出，天然氣公司是獨佔事業，全台25家公司中，退輔會持股其中6家欣字輩的公司股份比例32%到42%，董事長由退輔會派任；但有9家天然氣公司，包括欣欣、欣中、欣彰、欣高、欣南、欣雄、欣泰、大台南區、欣雲等，退輔會同樣持股3成到4成、卻無法派任董事長，而由國民黨人士把持。

王定宇進一步指出，欣欣的董事長由國民黨前國大代表陳何家擔任；欣中董事長是林高德，持股僅1.16%，他是馬吳（前總統馬英九與前副總統吳敦義）後援會中區召集人；欣彰董事長由國民黨新竹市黨部顧問團團長、國民黨中央中評委朱坤塗擔任。

欣高董事長則是國民黨大老陳田錨之子陳建東；陽明山瓦斯公司、大台南區董事長是新北市長朱立倫的岳父、高思博的父親高育仁，持股僅1.39%；欣雲天然氣公司董事長林劉玉真是國民黨前立委廖福本的雲林地方派系，持股僅3.33%。

王定宇質疑：「我們退輔會沒有派董事長？為什麼都是國民黨以前的高官、黨政要員，控制了這9家的天然氣公司？」

對此，邱國正回應，並非國民黨高官蠶食鯨吞台灣天然氣公司，而是其來有自，許多家公司從一個小瓦斯公司到今日的營運，歷經多年經營後，現在以企業家的理念增加持股增加，「並沒有黨派的問題」。

王定宇表示尊重尊重主委的說法，當時的時空背景，三分之一是退輔會，三分之一是黨營，三分之一是地方人士經營天然氣，後來開始討論不當黨產，才陸續釋出股權，卻流入國民黨地方派系手上，形成這9間公司雖然退輔會持股佔3成左右，卻是「前國民黨黨政要員私人控管，但退輔會無法管理」的現象。

王定宇再詢問，退輔會是否有權管理這9家公司？邱國正表示，有些是有的，但有些持股以民股居多，退輔會僅能參與會議。

退輔會主秘楊駕人也澄清，早期天然氣公司的成立，三分之一是地方原桶裝瓦斯業者、三分之一中央與光華投資公司、三分之一是退輔會，因此原始持股比例是各三分之一，1996年後國民黨陸續退出，才會讓股權有所變化。