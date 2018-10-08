詹順貴辭環保署副署長 行政院：勉予同意

環保署副署長詹順貴（左）請辭獲准；右為環保署長李應元。（資料照，記者廖振輝攝）

2018-10-08 17:03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中油觀塘天然氣第三接收站環差案今日下午1點審查，環保署副署長詹順貴今日上午發表3000字辭職聲明，堅持請職；對此，行政院表示，肯定環保署詹順貴副署長兩年多來的工作表現，勉予同意其辭呈。

詹順貴聲明提及：「阿貴的書面辭呈，署長毫不考慮地拒收，但因政務官是直接由總統與院長任命，所以沒有從政經驗的阿貴，於9月13日自行直送行政院待核，辭意迄今未變。」

詹順貴指出，現在攸關第三天然氣接收站的觀塘工業區、工業港環現差、因應對策以及環差等案件，因為賴院長過度期待的發言，釀成部分委員退席抗議，接著又被迫過於密集加排大會，讓委員更加不滿，消極不出席杯葛，不僅環評制度公信力盡失，甚至連正常運作都有困難。

對此，行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）表示，經濟發展及環境保護應該平衡發展是社會的共識，行政院推動各項建設也是秉持這樣的原則，觀塘天然氣第三接收站，雖然肩負能源轉型的重要任務，對穩定供電，減少空污，落實非核家園目標有其必要性，但行政院在推動的過程中，仍然沒有偏離發展經濟同時亦兼顧環保的原則。

Kolas Yotaka指出，院長賴清德曾在多次的會議上，要求中油公司必須尊重環評會議的結論，並就環評委員所提出之意見做好調查，確實加以調整，在8月17日接受媒體專訪時，亦對中油公司做同樣的期許，並非針對環評委員會。

Kolas Yotaka提及，觀塘天然氣第三接收站計畫在政務委員張景森督導下，方案已經調整，取消大面積的填海造陸，改以離岸碼頭停靠天然氣船，以棧橋連接碼頭，並將儲氣槽的位置更動。

Kolas Yotaka說明，針對藻礁採取迴避措施，並且縮小開發面積由232公頃減至23公頃，努力將對環境影響降到最低便是明證，這樣的修正方案也經過環保署、農委會等相關部會共同討論，獲致共識，才再度提送環評委員會。

Kolas說，行政院肯定詹順貴副署長兩年多來在工作崗位上的表現，協助李應元署長及署裡的同仁共同努力，也獲致有別於以往的成就。

Kolas Yotaka指出，行政院體諒他在深澳電廠老案新辦的環差審查會中，基於開發單位依法提出環差，比原方案縮小開發規模，降低對環境的衝擊，提高空污框架，依法行使職權而投下關鍵一票，卻遭致社運團體的批評。為避免詹副署長再度面對同樣的壓力，勉予同意他的請辭。