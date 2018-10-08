黨史資料通報大限今截止 國民黨交1片光碟給促轉會

行政院黨產會今日收到國民黨寄來的一片光碟，要通報黨史資料，促轉會後續將展開調查，比對國民黨所交資料是否齊全。（資料照）

2018-10-08 16:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為徵集政治檔案、還原歷史真相，促轉會在8月8日發函給國民黨等3政黨，要求依通報格式，於文到後1個月內通報黨史資料。據了解，國民黨在上月稱「湯姆克魯斯來也辦不到」，申請寬延1個月，今天10月8日延長大限截止，促轉會收到國民黨寄來1片電子光碟資料，後續將調查比對，今日所交資料是否齊全。

促轉會委員表示，國民黨的黨史檔案及資料至少有300萬份，這些是國民黨網站自己揭露的資訊，還有更多不為人知、未對外公布的黨史資料沒有在網站上，促轉會基本上都有所掌握。

委員指出，後續將請專家學者來審視國民黨所交的光碟內容資料是否齊全，例如重要的海工會、陸工會資料都應交代清楚。

委員舉例，過去有被學者引用過的黨史資料，若沒有出現在國民黨提報資料中，或者其他文獻曾出現的黨史檔案，結果國民黨沒有提報的部分，促轉會將會啟動調查。

委員強調，依促轉條例規定，政黨、附隨組織或黨營機構，拒絕將促轉會審定之政治檔案移歸為國家檔案者，可處100萬元以上、500萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

委員表示，後續將審定有哪一些黨史資料是政治檔案，未來若經促轉會委員會議認定後，將收歸國有轉為「國家檔案」，供社會大眾閱覽及典藏保存。