拒絶電子遊戲場 鄭朝方邀跨黨派參選人簽署發聲

2018-10-08 16:25

〔記者廖雪茹／新竹報導〕針對新竹縣政府同意竹北市一家業者，在10家行政管制範圍內依法申請設立電子遊戲場，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方陣營，今天邀請跨黨派參選人共同站出來，在家長團體代表的見證下，共同簽署承諾書，堅決反對電子遊戲場，嚴正捍衛教育環境立場。

新竹縣政府國際發展處長陳偉志表示，此案目前僅取得建照，後續還須通過消防安檢、取得使照，才會申請公司或營業登記，最後申請電子級別證；屆時，縣府將道德勸說業者是否另覓更合適的地點，未來推動訂定地方自治條例，以落實限縮業者的商業行為。

鄭朝方團隊今召開「不分黨派‧守護竹北-拒絕電子遊戲場」記者會。民進黨竹北市議員參選人張珈源說，他是3個孩子的爸爸，也曾是光明國小家長會長；他認為新竹縣應訂定自治條例，明確規範設立地點等內容。同黨王誠緯質疑，縣府強調依法行政，卻又說要道德勸說，令人質疑是否真能勸退？無黨籍林祺軒則認為，該電子遊戲場距離學校僅350公尺，業者卻遊走法規邊緣。

「對學生誘惑太大了！」全國家長團體聯盟副理事長蔡惇敘表示，電子遊戲場不只有賭博、沈迷電玩的疑慮，更容易衍生毒品問題；此案設在學童通學路上，誘惑太大了。現在查到毒品使用者最小的年紀是國小5年級，家長們真的不希望電玩業設在學區內。

鄭朝方表示，竹北之所以可以成為今日的竹北，就是因為它防止了很多有害無益的商業行為，但是新竹縣政府竟然核准電子遊戲場的建照，令許多家長、民代無法接受；他除了嚴正譴責，並串連跨黨派參選人站出來，簽署當選後杜絕電子遊戲場進入縣治區，上任後列為優先落實的政見承諾書。

民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德表示，該黨公職立場一致，將先請黨籍議員在10月即將召開的定期大會提建議案，邀請他黨議員一同督促縣府儘速推動電子遊戲場管理自治條例。

鄭朝方競選辦公室發言人周江杰提醒，針對此案，參選人楊文科公開說要「依法行政」，業其結果就是會核發營業執行，因依現行法令規定，沒有理由不發；另參選人徐欣瑩說未來將用行政裁量權來制止，但行政裁量權20年前強人政治時代可以，現在不行，因為現在是法制社會。

對此，民國黨徐欣瑩陣營回應，對工商業者適當的輔導與管理本就是縣府的責任與職權，特別是營業項目與地區規劃有明顯衝突者；她上任後將以最速件進行管理與協調，務實處理爭議，絕不會玩文字遊戲，幫業者開後門。

國民黨楊文科陣營表示，考量新竹縣民福址，未來絶不會開放電子遊戲場和八大行業在縣治區設立。

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