拒絶電子遊戲場 鄭朝方邀跨黨派參選人簽署發聲

〔記者廖雪茹／新竹報導〕針對新竹縣政府同意竹北市一家業者，在10家行政管制範圍內依法申請設立電子遊戲場，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方陣營，今天邀請跨黨派參選人共同站出來，在家長團體代表的見證下，共同簽署承諾書，堅決反對電子遊戲場，嚴正捍衛教育環境立場。
新竹縣政府國際發展處長陳偉志表示，此案目前僅取得建照，後續還須通過消防安檢、取得使照，才會申請公司或營業登記，最後申請電子級別證；屆時，縣府將道德勸說業者是否另覓更合適的地點，未來推動訂定地方自治條例，以落實限縮業者的商業行為。
鄭朝方團隊今召開「不分黨派‧守護竹北-拒絕電子遊戲場」記者會。民進黨竹北市議員參選人張珈源說，他是3個孩子的爸爸，也曾是光明國小家長會長；他認為新竹縣應訂定自治條例，明確規範設立地點等內容。同黨王誠緯質疑，縣府強調依法行政，卻又說要道德勸說，令人質疑是否真能勸退？無黨籍林祺軒則認為，該電子遊戲場距離學校僅350公尺，業者卻遊走法規邊緣。
「對學生誘惑太大了！」全國家長團體聯盟副理事長蔡惇敘表示，電子遊戲場不只有賭博、沈迷電玩的疑慮，更容易衍生毒品問題；此案設在學童通學路上，誘惑太大了。現在查到毒品使用者最小的年紀是國小5年級，家長們真的不希望電玩業設在學區內。
鄭朝方表示，竹北之所以可以成為今日的竹北，就是因為它防止了很多有害無益的商業行為，但是新竹縣政府竟然核准電子遊戲場的建照，令許多家長、民代無法接受；他除了嚴正譴責，並串連跨黨派參選人站出來，簽署當選後杜絕電子遊戲場進入縣治區，上任後列為優先落實的政見承諾書。
民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德表示，該黨公職立場一致，將先請黨籍議員在10月即將召開的定期大會提建議案，邀請他黨議員一同督促縣府儘速推動電子遊戲場管理自治條例。
鄭朝方競選辦公室發言人周江杰提醒，針對此案，參選人楊文科公開說要「依法行政」，業其結果就是會核發營業執行，因依現行法令規定，沒有理由不發；另參選人徐欣瑩說未來將用行政裁量權來制止，但行政裁量權20年前強人政治時代可以，現在不行，因為現在是法制社會。
對此，民國黨徐欣瑩陣營回應，對工商業者適當的輔導與管理本就是縣府的責任與職權，特別是營業項目與地區規劃有明顯衝突者；她上任後將以最速件進行管理與協調，務實處理爭議，絕不會玩文字遊戲，幫業者開後門。
國民黨楊文科陣營表示，考量新竹縣民福址，未來絶不會開放電子遊戲場和八大行業在縣治區設立。
相關影音
-
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方陣營，今天邀請跨黨派參選人共同站出來，在家長團體代表的見證下，共同簽署承諾書，堅決反對電子遊戲場，嚴正捍衛教育環境立場。（記者廖雪茹攝）
-
新竹縣長參選人鄭朝方嚴正譴責縣府開放電子遊戲場業者申請在竹北設立，並串連跨黨派參選人站出來，簽署當選後杜絕電子遊遊場進入縣治區，上任後列為優先落實的政見承諾書。（記者廖雪茹攝）
-
民進黨竹北市議員參選人張珈源說，他是3個孩子的爸爸，也曾是光明國小家長會長；他認為新竹縣應訂定自治條例，明確規範設立地點等內容。（記者廖雪茹攝）
-
民進黨竹北市議員參選人王誠緯質疑，縣府強調依法行政，卻又說要道德勸說，令人質疑是否真能勸退？（記者廖雪茹攝）
-
竹北市無黨籍議員參選人林祺軒認為，該電子遊戲場距離學校僅350公尺，業者卻遊走法規邊緣，令人憂心教育環境。（記者廖雪茹攝）