宣示除新北「3ㄉㄨˊ」 新黨議員選將組鐵三角

新黨新北市議員參選人王汝聰、蔡明璋及董俊良今天上午在新北市議會舉行記者會，宣示組成「新北反ㄉㄨˊ鐵三角聯盟」。（記者賴筱桐攝）

2018-10-08 15:49

〔記者賴筱桐／新北報導〕新黨新北市議員參選人王汝聰、蔡明璋及董俊良今天上午在新北市議會舉行記者會，宣示組成「新北反ㄉㄨˊ鐵三角聯盟」，將除去假掰台獨、降低毒品盛行及深澳電廠PM2.5對市民的身心危害。

新黨本屆選舉在台北市提名7席、新北市提名3席市議員參選人，包括三重蘆洲區董俊良、板橋區王汝聰與中和區蔡明璋，組成「俊聰明」新北鐵三角，目標3席全上並成立黨團，有效監督藍綠對峙政局。

王汝聰表示，鐵三角要除的「3ㄉㄨˊ」，分別是只會說不會實施的假台獨、對民眾危害日益嚴重的毒害以及民進黨新北市長參選人蘇貞昌不敢表態的深澳電廠興建問題。

董俊良說，青少年是國家未來的主人翁，但毒品滲入校園戕害學子，危害社會治安，問題日益嚴重，汽機車駕駛人若吸毒後再駕車上路，不僅自己危險，更會威脅其他用路人的生命安全。

蔡明璋抨擊說，蘇貞昌刻意迴避、不願面對深澳電廠興建議題，更以不友善的態度拍打里長，顯示蘇貞昌惱羞成怒，不知如何應對，深澳電廠興建將影響九份地區觀光產業發展，對市民健康造成無法逆轉的危害，未來將強力監督市政。