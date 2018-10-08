大觀社區、三峽龍埔里自救會促選將表態 支持檢討不當都計

2018-10-08 15:46

〔記者邱書昱／新北報導〕大觀社區自救會與三峽龍埔里自救會今天前往新北市議會，在大門貼上第4選區（板橋）與第7選區（土樹三鶯）議員參選人、議員們對於是否支持自救會訴求、檢討不當都市計畫，同時也要求藍綠兩黨新北市長參選人侯友宜、蘇貞昌，能夠對於居住正義有所表態，不要閃躲、踢皮球。

自救會成員表示，龍埔里面臨4次拆遷，現在又因為三環三線受到壓迫，而大觀社區則是有著歷史脈絡，並非所謂的強佔國有地，這次寄出表態意向書給選區議員，並且再度重申「農地農用」、「促成大觀原地安置」。

在第7選區當中，僅有2位表態同意訴求，包含民進黨議員林銘仁、無黨籍議員參選人歐金獅。當地的陳姓居民強調，非反對興建捷運，而是要蓋在安全、需要的地方，並質疑一條2公里的路線設置3個站點，以及周圍徵收面積擴大到14.3公頃。

另外，第4選區的回覆狀況，則是有5位表態同意，包含時代力量議員參選人彭盛韶、歐巴桑主婦聯盟議員參選人張淑惠、國民黨議員周勝考、劉美芳、曾煥嘉。

大觀社區的黃姓居民也述說早期住戶的背景，現在多數住在社區內的多為老榮民、外籍配偶、經濟弱勢的民眾，如今還地拆屋，讓居民無法生活。

自救會呼籲新北市議員，選舉已進入倒數階段，不能讓監督的角色變成助選員、財團打手，應該要擔負起監督市政，同時，也會寄送意向表至藍綠兩黨的新北市長參選人，針對議題做出承諾和表態。