侯友宜自稱資深社工師 她打臉「就算玩笑話、也不該」（資料照）

2018-10-08 15:41

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜7日表示，「自己就像是資深的社會工作師」，對此，曾任台灣展翅協會秘書長的民進黨立委李麗芬表示，社工是一門專業，侯友宜沒有相關資格和經歷，卻任意自稱為「資深社工師」，我覺得就算是玩笑話，也不太應該。新北市有上千人次社工人員遭受人身安全威脅，侯副市長號稱是治安專家卻沒有對策。看來對第一線社工人員的處境也不夠了解。

侯友宜於7日醫事團體後援會成立大會上指出，侯友宜為後援會幹部授旗，發表五項「健康行動政見」，包括杜絕醫療暴力、增加長照據點、落實分級醫療、打擊兒虐以及反轉衰弱2.0。

侯友宜9月在政策記者會拋出共乘議題時，對著女主持人說「我們的年輕妹妹，妳長得不太安全喔。」「讓我們這年紀的人也能交到幼齒的好朋友」被批為沒有性別意識。

李麗芬曾任長期關注兒少性剝削的「台灣展翅協會」秘書長，她於臉書指出，社工是一門專業，侯友宜副市長沒有相關資格和經歷，卻任意自稱為「資深社工師」，「我覺得就算是玩笑話，也不太應該。何況許多社工的困擾正是專業未受到肯定，外界常常分不清楚『社工』跟『志工』。侯副市長的說法恐怕會加重這樣的困擾。」

李麗芬痛心表示，她曾召開公聽會關心社工人員的執業安全議題。不過新北市在2017年就有1,222人次社工人員遭受人身安全威脅，侯友宜前副市長號稱是治安專家並督導社會局業務，卻沒有對社工人員的人身安全保障提出對策。看來對第一線社工人員的處境也不夠了解。

李麗芬強調，社工是一門專業，這份專業需要的是尊重、肯定以及安全的執業環境。這才是市長候選人應該做的事。