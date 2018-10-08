立委喪母對長照感觸深 總統慰問強調持續推動政策

2018-10-08 15:21

〔記者陳彥廷／屏東報導〕民主進步黨立委莊瑞雄的母親莊劉美香，本月3日凌晨病逝於屏東基督教醫院，享壽80歲；日前總統蔡英文南下視察屏東建設時，特別至靈堂捻香致意，歷經喪母，莊瑞雄對蔡總統力推的長照政策格外有感觸，他也當面向蔡總統表達感謝，總統蔡英文也再度強調「長照一直是她執政以來推動的核心政策」。

莊瑞雄的母親是淳樸農村婦女，種田維生並拉拔小孩長大，莊瑞雄自承，一生未念過書的母親，對他的最大影響就是求學路，他獲台北大學企管系及台大農業經濟系兩個碩士學位後，再攻讀台大生物產業傳播暨發展學系博士班，當時他告訴母親，碩士是為她念得，考上博士班以榜首之姿入學，讓母親非常開心，彌補母親從未念過書的缺憾。

黨籍立委母喪，上週五立法院長蘇嘉全及立委蘇震清先到場捻香致意，上週六則是屏東縣另名立委鍾佳濱到場致意；週五晚間總統蔡英文則在屏東縣長潘孟安的陪同下前往，因屬私人場合行程未公開，蔡總統為避免打擾村民，低調下車步行至莊母靈堂，但仍是被眼尖的居民發現，紛紛跑出向總統高喊「加油！」，隨後蔡總統至莊母靈堂內捻香致意。

莊瑞雄說，台灣65歲以上的人口已超過14%，已邁入「高齡社會」，尤其又以鄉村青壯人口流入都市，在老年照顧議題更迫切，而他在母親過世後，對總統蔡英文所力推的長照政策感觸格外深刻。

「出門去交流互動才不會讓他們與社會脫節」，莊瑞雄說，母親居住在里港三廍村，村落老化程度也很高，所幸社區有關懷據點，母親在世時就會到關懷據點參加活動和附近老人閒饁牙，而不是只悶在家中看電視，也得以延緩老化，很感謝蔡總統大力的長照政策，並推崇縣長潘孟安推動關懷據點的不遺餘力，成績名列全國前茅。蔡總統則是當場允諾會持續推動長照策，強調「這是她上任一貫的政策」。