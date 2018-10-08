劉櫂豪挺台東青年創業 當選縣長後設新創基金1億元

2018-10-08 14:51

［記者黃明堂／台東報導］民進黨台東縣長參選人劉櫂豪今天舉行「新創基地、活力台東」政見發表會，期許自己成為青年創業者的好夥伴，並表示未來會整合中央、地方、民間資源，設立一億元新創基金來幫助年輕人。

劉櫂豪今天公布第五支競選政見形象短片，影片中介紹多位青年回到台東實現夢想，帶出劉櫂豪認為青年的想法如種子般，實現過程中，只要善待就會盛開成有活力的產業。

參加發表會的還有同黨台東市長參選人洪宗楷、台東市民代表參選人王泰捷，及創業青年蔡仁豪、羅智輝Sakinu、陳栩奕、林智偉、林世娟、Ashima、林奕伶、陳彥光及MOMO一家人、楊舒婷、黃麒豪、劉家祺等共同見證。

劉櫂豪表示，新創基地就是基於台東年輕人目前面臨外地就業、及現在少子化等問題所提出，希望可以讓更多的年輕人留在故鄉打拚、圓夢。

劉櫂豪提出兩個面向，首先未來會結合中央、地方、民間資源成立一億元創業基金，解決資金問題；其次將閒置空間打造群聚創業聚落，共享設備資源，提供法律諮詢、稅務協助等相關單一窗口創業協助。未來一定會讓台東成為讓每個人都能夠在這裡創造事業、戀愛、結婚、生兒育女安居樂業的好地方。

洪宗楷表示，劉櫂豪所提出的文化立縣及新創基地，就是可以讓年輕人有出發的地方。洪強調，自己競選市長提出台東市的兩心四軸願景，和劉櫂豪提出的新創基地概念相結合，一定可以讓台東成為台灣最美的一顆星。