觀塘環評達開會門檻 李應元：詹順貴沒有必要請辭

李應元說，今天上午詹順貴原本只是請假，演變成今天下午的請辭，他個人認為真的沒有必要。（記者林正堃攝）

2018-10-08 14:25

〔記者蕭玗欣／台北報導〕觀塘中油三接案今天下午2點再度闖關環評大會，今有10位評委出席，達開會門檻，不過早在開會之前，環保署副署長詹順貴發出3000字辭職聲明表達辭意，增添會議變數。搶救大潭藻礁行動聯盟等多個團體在會前呼籲行政院長賴清德收回政治黑手，讓環評回歸專業審查。

詹順貴請假變請辭 李應元：真的沒有必要

環保署長李應元下午出席環評大會，會前被問到如何看待詹順貴請辭，李應元說，今天上午詹順貴原本只是請假，演變成今天下午的請辭，他個人認為真的沒有必要。

今天出席的官派環委包括擔任主席的環保署長李應元、環保署副署長詹順貴請辭由張子敬代打，與內政部、科技部、衛福部、國發會、農委會代表共7人。加上李堅明與馬小康、李錫堤3名學者，總共10人。其中李錫堤上次缺席。

缺席的8名學者環委：鄭明修、李克聰、王价巨、王文誠、劉希平、劉小如、劉溢昌、李公哲；上次同樣也未出席。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，詹順貴在深澳案之後受創很重，念茲在茲的就是環評制度要專業、被尊重，但是在觀塘案很明顯又看見政治黑手伸入，並急著透過行政手段通過，這樣粗魯的動作是詹無法忍受的。

潘忠政表示，尤其10月初聽聞行政院有意要將環評法修改到下放給目的事業主管機關，加上這次觀塘案13天內召開3次大會，都讓詹順貴覺得自己身在體制卻無法發揮力量。潘忠政說，他很欽佩詹順貴在此時提出辭呈，回到民間為環境一起努力，「他的請辭也是在向行政單位提出警示」，要節制自己的行政權力，尊重環評專業。

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