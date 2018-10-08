新北國慶小物吹環保風 國旗桿不鏽鋼吸管免費送

2018-10-08 14:20

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市今年將在市民廣場舉辦國慶升旗典禮，並送出限量1010份「國旗桿不鏽鋼吸管」，凡以國旗元素創意造型參加升旗的民眾，皆可排隊領取，10月10日早上7點30分開始發送。

民政局長江俊霆表示，新北市率先在市區主要道路、橋粱及市府大廳懸掛超過萬面國旗，國慶日當天上午8點，將在市民廣場舉行升旗典禮，新北市警察局樂隊與新住民團體「泰友印越舞蹈社｣帶來精彩樂曲與傳統歌舞表演，隨後由警官擔任旗手，升起巨幅國旗，展現磅礡氣勢。

江俊霆說，升旗典禮將送出限量「國旗桿不鏽鋼吸管」，採用食品級SUS316不銹鋼材質，精良耐用，並刻有「NEW TAIPEI CITY｣專屬字樣及防滑刻線，長度26cm、管口11mm，任何飲料適用，喝珍珠奶茶也不「卡卡」。

10月10日當天穿戴國旗元素服飾或佩件的民眾，皆可排隊領取環保吸管，限量1010份，預計早上7點30分開始發送。此外，參加升旗典禮的民眾可獲贈限量3000份手搖國旗及國旗貼紙套組。

江俊霆邀請參加升旗的民眾到市府及周邊景點打卡，拍攝國旗迎風飄揚的律動美感，市府大廳內懸掛24面巨幅國旗，並設有國旗背版，日前民政局正妹公務員示範在國旗看板前拍網美照，還登上國際媒體版面。