中國居住證擬採「申報」 立委質疑不申報也沒輒

陸委會主委陳明通今天列席立院內政委員會報告並備質詢。（記者朱沛雄攝）

2018-10-08 14:17

〔記者林良昇／台北報導〕對於中國推行居住證，陸委會強調沒有立即除籍的問題，研擬建置申報機制，未申報的國人則有罰責，不過，對於如何証明國人有拿居住證？陸委會主委陳明通今在立法院備詢時未明確答覆，但強調如果中國改領居住證就可以拿護照，就要除籍。

中國對台灣祭出居住證統戰作為，陳明通今赴立院內政委員會報告並備詢，國民黨立委曾銘宗質詢時詢問，如何查核國人領有居住證？陳明通答詢時未提及如何查核，僅表示，目前台灣居民長住大陸半年以上的人口約有40萬人，有破10萬人以上去領居住證是有可能的。

陳明通解釋，目前陸委會規劃，國人領若居住證，一定期間內必須申報，不一定是臨櫃，可透過網路或APP，如果逾期申報，擬罰1萬至5萬元，如果置之不理，會要求說明，但目前沒有立即除籍的問題，如果對方改成領居住證就可以拿到護照，就要除籍。

國民黨立委陳雪生質疑，如果不申報或不登記，政府也無從知道國人是否有申請居住證，中共大概也不會把資料給台灣，可能「沒輒」，陳明通強調，會有罰則，人民大部分都守法﹔登記申報也有好處，例如建立救援系統，甚至納入金融監理沙盒等等，可以創造很多利基，不一定要往負面去想。

陳雪生詢問，人民只關心如果辦居住證，政府會不會處罰？陳明通則說，只要申報就好，沒有那麼嚴重，沒有研議取消勞保、健保等社會福利。

民進黨立委劉世芳則認為，相關單位研議很久了，對於中國的統戰是國安問題，拖下去對台灣就不利，必須要明確告知申領中國居住證，法律上會有什麼限制？不然法律不溯及既往，沒有趕快決定，只是慢慢看狀況，就喪失國安的第一時間。