黃煌雄請辭 藍黨團再要求促轉會停止運作、接受調查

2018-10-08 14:02

〔記者林良昇／台北報導〕促轉會主委黃煌雄請辭獲准，立院國民黨團今召開記者會再度要求促轉會停止運作，國民黨團書記長曾銘宗表示，將強烈要求行政院絕對不能以代理的方式，由內部推舉主委暫代，必須在行政院外部調查小組和立法院調閱小組完成調查之前，停止運作，接受調查。

國民黨團總召江啟臣表示，黃煌雄在辭職聲明中直接點出，「912事件」違背了他在堅持30年黨外精神不相容，他的請辭是保留轉型正義超越政黨的空間。但在民進黨的操弄之下，黃煌雄為了承擔社會責任而請辭。

曾銘宗表示，黃煌雄是朝野最大公約數，能夠接受的人選，就這樣被民進黨糟蹋，副主委在召集主秘召開相關會議，主委竟然不知道，甚至對於主委的作風「絕不買帳」。促轉會發言人楊翠對外表示：「促轉會道歉不是做錯甚麼，而是張天欽事件減緩了促轉會業務的推展而道歉」，根本就是本末倒置，到現在還不認為促轉會造成這麼大的錯誤。

曾銘宗強調，黨團將強烈要求行政院絕對不能以代理的方式，由內部推舉主委暫代，必須在行政院外部調查小組和立法院調閱小組完成調查之前，停止運作，接受調查。

國民黨團首席副書記長吳志揚表示，民進黨總是消耗、糟蹋好人，有能力的人總是當花瓶，連環保署副署長詹順貴也因觀塘案堅持自己的環保理念，不願當民進黨的橡皮圖請辭，說明民進黨的政策只有政治考量，心中沒有人民，行政部門已經毫無公信力。

國民黨立委林為洲表示，促轉會主委、副主委都請辭，依照促轉條例第8條規定，必須由行政院長提名，並指定一人為主委、一人為副主委，絕對不是由委員們互推產生，所以在促轉會群龍無首的情形下，必須停止運作。