最遠的邦交國 巴拉圭總統阿布鐸來訪：永遠是台灣的兄弟友邦

總統蔡英文（左）8日以軍禮歡迎來訪的巴拉圭共和國總統阿布鐸（右）。（記者羅沛德攝）

2018-10-08 13:56

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文今天以隆重軍禮歡迎巴拉圭總統阿布鐸伉儷，阿布鐸提到，巴拉圭永遠是台灣的兄弟友邦與最深厚情誼的邦交國，「我們心臟的跳動一直緊緊地結合在一起」。

巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）與第一夫人席凡娜（Silvana Lopez Moreira de Abdo）應邀率團訪台並出席今年國慶活動；這次是阿布鐸在8月15日上任後首度進行的國是訪問。蔡總統今天在中正紀念堂前的藝文廣場主持軍禮歡迎阿布鐸。兩人一起檢閱儀隊，並以21響禮砲歡迎阿布鐸訪團。

蔡總統致詞提到，巴拉圭是台灣邦交國當中，地理位置距離最遙遠的國家，但是距離並沒有影響兩國情誼，兩國建交超過60年來，在共同對民主的堅定信念下，相互扶持，雙方合作交流從未間斷，也更加堅實密切。

蔡總統說，未來希望能夠持續擴大台巴雙邊的合作領域，像是推動公共衛生、基礎建設及經貿合作發展，並且鼓勵台商赴巴拉圭投資，讓兩國除了是兄弟之邦，也是彼此的事業夥伴，共創雙贏，互惠共榮。

阿布鐸致詞提到，這並不是他第一次來台灣訪問，卻是第一次以國家元首身分來台，台灣對他而言，有特殊的感情及友誼，更有著長久的家族淵源；踏上台灣的土地，他有一種「回家的熟悉與感動」。

他說，台巴兩國在政治領域的合作，是雙邊關係重要的支柱之一，巴國政府將持續支持中華民國台灣參與聯合國體系，以及各個國際組織的合理權利。

阿布鐸指出，巴國新政府希望雙邊關係可以更上一層樓，他要特別呼應蔡總統8月14日在亞松森會晤之後所獲致的共識，雙方已經清楚勾勒出未來雙邊關係發展的方向，台巴兩國在外交政治方面是可信任的夥伴，更誠摯盼望，將兩國發展為互惠互利的策略夥伴關係，朝著兩國人民生活水準及福祉一起向上提升的目標邁進。

他強調，巴拉圭在總體經濟有顯著進步，成為拉美地區穩定發展以及極具潛力的國家；巴拉圭是投資發展的陣地，他誠摯邀請台灣也參與其中。

阿布鐸強調，巴拉圭是一個「忠於友邦的國家」，他在中華民國107年國慶之際受邀前來國是訪問，象徵台巴兩國人民及政府間情誼、合作互助關係，將展開全新的一頁，將在正確道路上繼續前進，雙邊關係將日益強化與深化。

他強調，在南美洲的心臟地帶，「巴拉圭永遠是台灣的兄弟友邦，與最深厚情誼的邦交國，我們心臟的跳動一直緊緊地結合在一起」。