高鐵南延議題被指「個人傾向」 李鴻鈞怒促交長道歉

2018-10-08 13:51

〔記者陳宜加／台北報導〕高鐵南延方案目前正進行可行性研究。立委李鴻鈞今天批評交通部長吳宏謀，高鐵南延不是可行或不可行的問題，而須評估高鐵未來整體財務狀況，包括維持系統穩定性、安全性，並提升行車速度，「不要以為可以講什麼就做什麼」。

李鴻鈞說，吳宏謀剛上任，高鐵要延伸到屏東、甚至台東、花蓮都可以，每個民代也有其地方立場，但吳宏謀剛接任交通部，部長發言必須先經過整體、通盤評估，而不是任意講一句話就算數，提醒吳宏謀謹言慎行，評估結果出爐前不應表態，定案才能說支持。

吳宏謀表示，他非常謹慎，建設均為循序漸進規劃，並非立即去做，必須經過財務分析。李鴻鈞重申，部長對外政策不應任意輕率發言，高鐵須延續、符合世界潮流，未來雛型尚未出爐，不是說什麼算什麼。

吳宏謀說未來可以規劃、想像，認為李鴻鈞指責太嚴厲，這是李鴻源「個人傾向」。李鴻鈞聞言動怒，當場發飆，指責吳宏謀「你在講什麼？」並指他在交通委員會是第一次被這樣指責，要求吳宏謀馬上道歉。

李鴻源痛批，做部長不要以為自己很偉大，在交通委員會20年、遇過10多名部長，從未有人如此回嗆，且他並未表態支持高鐵南延與否，僅要求整體評估。

吳宏謀回應，建設均根據專業判斷，很多國土政策交通建設可以討論，只是應符合程序，對於高鐵南延，他仍說，以他個人觀點認為，是可以想像南部發展。對此李鴻鈞感嘆：「碰到這種部長，我看完蛋了！」