彭佳芸撞臉徐懷鈺 參選影片上線3天破9萬觀看次數

彭佳芸深受婆媽婦女朋友們喜愛。（圖由彭佳芸競選辦公室提供）

2018-10-08 13:45

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市第三選區（三重、蘆洲）市議員參選人彭佳芸，最近與知名影音團隊《一件襯衫》合作，拍攝人物故事，娓娓道來從主播轉換跑道參選的心路歷程，上線僅短短3天，已突破9萬次觀看。有網友留言，看了影片後，一改過去「小時不讀書，長大當記者」這句話的印象改觀，願意更進一步了解彭佳芸的參選理念。

彭佳芸過去是知名的主播，在影片裡展露許多有別於過往在主播台上嚴謹的形象，因為生活化的拍攝，捕捉到她拜訪、進行選民服務的模樣，看到更多自然的一面。

彭佳芸笑說，看到影片內容才發現，「我私下聊天大笑的樣子原來長這樣。」因為《一件襯衫》團隊的專業，讓她看到連自己都不曾看過最自然的那一面。眼尖網友發現，彭佳芸與「國民天后」徐懷鈺有明星臉，意外成為話題。

面對選戰倒數50天，彭佳芸近來更積極拜票、掃街，深深有感現在的年輕人十分重視自己手中的選票。有年輕朋友在網路上看到剛上線的專訪影片，特地告訴她影片拍得很好。還有她在捷運站發面紙時，遇到停紅燈的機車騎士說一句辛苦了，讓她十分感動。

彭佳芸笑說，因為踏上從政之路，不得不強迫大家認識自己，是一個極大的關卡。她笑說，現在不管去哪裡吃飯都會穿著競選背心，還要選生意特別好的店家，跟過去的自己差很大。彭佳芸除了勤跑活動，讓選民認識，更希望運用網路擴散的社群力量，讓更多年輕選民了解自己的政見。