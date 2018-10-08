被控農業處小金庫通向基金會 東縣長反指議員開地下錢莊

台東縣議會今天再上演縣議員林參天（左）與縣長黃健庭之間的激烈詢答。（記者黃明堂攝）

2018-10-08 12:49

［記者黃明堂／台東報導］台東縣議員林參天與縣長黃健庭今天再激烈詢答，林質疑農業處私設小金庫部分款項流進黃健庭的基金會，黃痛批說謊，並指林經營地下錢莊，有何資格裝正義凜然？

林參天上週在總質詢時緊咬黃健庭，並咆哮「滾出去」，黃健庭在獲議長同意後離席。

今天林參天再卯上黃健庭，指農業處私設小金庫被司法偵辦，其中部分款項流入黃健庭創辦的健康家庭文教基金會，另指新生國中遠距教學近8千萬元採購案有弊。

擔任主席的副議長陳宏宗力挺黃健庭，裁示不必起身回答，但黃健庭忽坐忽站，與林針鋒相對說「有問題嗎？有問題去辦嗎？態度有問題的是你」，並問林說：「最近是不是地下錢莊生意不好，心情不好」，林則答：「你要借嗎？」

林黃2人激烈詢答10分鐘之後，縣議員江堅壽在質詢時特別提供時間讓黃健庭針對這兩件事說清楚，並說不理性的質詢已經令很多議員看不下去。

黃健庭指林參天的質詢消耗很多縣府同仁的精神，一而再、再而三的無端指控，實在是煎熬，很多台東縣民勸說「把他當作瘋了，不要理他」。黃說，如果真有問題，老早就被偵辦了，有時候有些人裝的正義澟然，開地下錢莊的人，有資格講正義嗎？

黃健庭說，健康家庭基金會並沒有被告，所謂農業處小金庫贊助基金會辦公益活動，錢並未進基金會，而是在活動當天贊助便當給參加人員。黃健庭強調，縣府本來就會贊助社團辦活動，健康家庭基金會這幾年來積極照顧弱勢，對台東貢獻很大。

黃健庭說，針對新生國中遠距教學採購案，他向來只為縣府爭取經費，從來不介入縣府採購案。

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