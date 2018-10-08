批包庇慶富案洗錢犯 黃國昌五問高市府、高捷

2018-10-08 12:40

〔記者楊淳卉／台北報導〕時代力量立委黃國昌今召開記者會，針對慶富及高捷大寮機廠水上樂園弊案，對高雄市府與高雄捷運公司提出「五問」質疑，包括何時開始商議大寮水上樂園？與誰商議大寮水上樂園？為何在2017年4-5月啟動包庇計劃？押標金誰付？為何選擇「興得利公司」？

黃國昌今召開「慶富弊案、官商勾結 誰在協助包庇詐欺洗錢犯？」記者會。他表示，高雄市府與高捷稱「興得利與慶富為個別獨立公司」，高雄市政府根本是在推卸責任、避重就輕，包庇造成納稅人上百億損失詐欺洗錢犯。

黃國昌質疑，興得利投資公司自2017年3月設立，是一家完全新的公司。高捷大寮站涉及幾十億利益開發案，高捷為什麼要給這間新設立、完全沒有實績公司？到底這間公司有什麼神通廣大？背後有何有力人士？

黃國昌指出，高雄市府謊稱這間興得利投資公司和慶富公司完全無關。去年8月9號，檢調針對慶富詐貸案進行搜索，前往台北市中山區中山北路2段44號16樓進行搜索，那家公司正是慶富公司台北辦公室，檢調到場發現興得利投資公司，地址、電話跟慶富公司台北辦公室一模一樣。

黃國昌表示，他要請教高捷公司，當初到底是和誰商議整個水上樂園開發計畫內容？是不是跟QD Partners？代表商議的人是不是陳偉志跟李維峰？高捷明明一開始跟他們商議，怎麼突然變成和興得利投資公司簽約？

黃國昌質疑，當時高捷是否早就知道慶富要出事。去年5月，高捷董事長郝建生有沒有跟李維峰見面談好切割計畫？由興得利出面簽約？當初，慶富還對外表示一切都是國艦國造、合法履行契約權利，為何高捷公司要幫慶富公司切割乾淨，另外找公司出面簽約，趕快事前預謀幫忙包庇？

黃國昌批評，這種政商關係良好政商集團，造成國家損失後，另外搞一個新設公司簽訂開發案，怎麼有這種腐敗不堪的事情，高捷明明知情，卻還幫忙包庇掩護，怎麼腐敗到這種程度？

黃國昌表示，這些事證，高雄地檢署早就掌握，針對高雄地檢署對慶富弊案五大放水，他上週質詢法務部，法務部還在打太極，他會靜待法務部與高雄地檢署和社會清楚交待。

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