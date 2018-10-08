隔空開打！綠轟藍支持前瞻騙選票 王惠美氣了…

2018-10-08 12:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕選戰開打！針對彰化縣籍民進黨立委陳素月、洪宗熠、黃秀芳、施義芳，今天在台北召開「昔日反前瞻今日要前瞻、王惠美欠彰化人一個道歉」的記者會，會中，抨擊國民黨彰化縣長參選人王惠美，為了選票才由反對前瞻建設變成支持，態度反覆不一。對此，王惠美親上火線反擊指出，她反對的是行政院的黑箱作業和縣長魏明谷對彰化縣交通建設欠缺長期性規劃。

王惠美今在彰化市競選總部召開記者會反駁指控，她說，她是反對行政院的黑箱作業，而且沒有前瞻性，以及魏縣長缺乏長期的一個規劃，這次4位彰化縣籍委員，他們不但沒有努力去把我們的（指彰化縣）重大建設爭取納入前瞻，而且又把她所規劃的1軸1環2樞紐交通建設也反對，她相信，彰化縣鄉親看在眼裡、想在心裡。

王惠美指的1軸1環2樞紐交通建設，為其上個星期在員林市發表交通建設的縣政藍圖，訴求「鐵路高架入前瞻，一軸一環雙樞紐」，規劃彰北、彰南都要蓋捷運。

4位民進黨立委抨擊王惠美首波交通政見，質疑立法院從去年4月開始初審前瞻基礎建設條例初，審查到去8月第1期通過預算，王惠美從頭至尾都是反對前瞻建設，今天為了縣長選舉，忘記先前阻礙彰化建設進步的舉動，他們要求王惠美必須先向彰化縣民道歉，還給彰化縣民一個公道。

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