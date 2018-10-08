要讓新北成「減法思維帶頭者」 侯友宜宣示反深澳

國民黨新北市長參選人侯友宜今天和新北市12個選區的黨籍市議員以及市議員參選人，共同公開簽署反深澳燃煤電廠連署書，同時提出3項能源政策。（記者陳心瑜攝）

2018-10-08 12:20

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天和新北市12個選區的黨籍市議員以及市議員參選人，共同公開簽署反深澳燃煤電廠連署書，同時提出3項能源政策，要讓新北市成為「減法思維的帶頭者」，從節流，推動智慧化節電，提升能源使用效率；開源創能開發、儲能運用；發展公民參與能源治理模式3個方向著手。

侯友宜說，處理能源問題應該多用減法思維，像是韓國首爾用2年時間、576億元經費省下1座核電廠，蓋深澳燃煤電廠要花1000億元，不蓋則是少了第一機組60萬瓩產能。而蓋與不蓋，離法定備用容量率也只差了0.1%，台灣有必要為了這0.1%，蓋1座殺人的燃煤電廠嗎？

侯友宜表示，應用這1000億元扶植節能產業、住宅節電，像新北市過去幾年將全市22萬盞路燈，汰換成為省電的LED燈，每年節電約1.85億度電、節省電費約1.6億元，每年共減少9.87萬公噸二氧化碳排放，未來學校、機關也可以每年分期汰換照明設備。對於耗能高的服務業和工業，政府也能結合智慧照明、智慧空調和智慧能源管理，帶動企業運用智慧節能設備。

侯友宜說，除了節流，也應積極開發新能源，除了既有的太陽能、風力發電，金山區也在開發地熱發電，進一步儲存沒用完的電力，讓供電更加穩定。新北市過去幾年已經在三重和永和等地導入智慧能源社區，未來要推廣到整個新北市。

侯友宜指出，由民眾共同集資發綠電、賣電的「公民電廠」也是公民參與的方式，未來可以在新北進行一個運動、形成一股風潮，一點一點的累積，絕對可以讓電力更穩定。

侯友宜更向民眾喊話，最重要的是每個公民都要有節能的概念，才能在環境生態、民眾健康和能源政策之間取得平衡。