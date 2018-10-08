苗縣議會議長補選陳明朝扶正 鍾東錦當選副議長

副議長陳明朝高票當選議長，隨即宣誓就職。（記者張勳騰攝）

2018-10-08 12:12

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議會議長游忠鈿上月過世，苗栗縣議會今天進行第18屆議長及副議長選舉，36席議員有4人缺席，議長由國民黨籍副議長陳明朝扶正，副議長由無黨籍的鍾東錦當選。

游忠鈿於9月8日過世，苗栗縣議會議長現由法定代理人陳明朝代理，經議員們提案敲定在今天進行補選。

苗栗縣議會目前有36席，但今天有禹耀東、黃聲全、邱鎮軍及廖英利4人缺席，至於民進黨籍議員有6席，因與黨中央討論達成決議，6人均自己投自己。

開票結果，陳明朝以26票高票當選議長，隨即宣誓就職，陳明朝感謝議員們的支持，強調目前任期還剩2個半月，未來會與所有議員加強為民喉舌，監督縣政。

隨即，也依法進行副議長補選投票，副議長部份則再加鄭秋風、劉寶鈴及謝端容未投票。開票結果，鍾東錦21票，2名原住民議員潘秋榮及黃月娥各獲1票，開票結束後，2人還高興到計票板指著自己的得票數合照，黃月娥並說：「是祖靈交代投給自己」。

66歲陳明朝39歲開始擔任縣議員，前後擔任6屆縣議員，為資深議員，並與議長游忠鈿搭配擔任第16、17、18屆副議長，這次順利當選議長，議員們都認為實至名歸。

至於55歲的鍾東錦曾任兩屆南庄鄉農會理事長，現為常務監事，這屆更上層樓當選縣議員，並補選上副議長。