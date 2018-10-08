再批柯還債520億玩文字遊戲 姚陣營：這不是liar，什麼才是liar？

2018-10-08 12:10

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲履標榜任內替北市還債520億元，更視為有力政績。民進黨台北市長參選人姚文智日前批柯是「作帳市長」，北市府財政局長陳志銘更上火線一一反擊。姚文智競選辦公室今天再表示，混淆「墊還」與「還債」，大玩文字遊戲，又不敢正面回應質疑，「這不是liar，什麼才是liar？」

姚文智10月5日舉行「體檢柯文哲市政記者會」，指柯還債有「四大謊言」，包括向特種基金調借埋下財務炸彈、將遺贈稅等超收稅款當個人功勞、工程結餘款與還債無關、消失的117億教育發展基金借款。

6日一早陳志銘透過財政局LINE媒體群組駁斥，他說，工程結餘款無法用於當年度還債，但可納入歲計賸餘用於隔年度編列還債，因此工程結餘款當然與還債有關。向特種基金調借去墊還是市政建設貸款，其仍為債務948億元的一部分，債務並未消失，只是利息負擔較低，與還債520億元毫無關係。

今天沒有公開行程的姚文智，由競選辦公室發言人洪立齊出面再回應此事。洪說，上週姚文智召開記者會質疑後，陳志銘的回應大有問題，甚至有刻意迴避問題的嫌疑。

洪立齊表示，經過調閱審計部等相關獨立機關的資料，所謂還債520億元，光是超收就超過400億，剩下100多億，是靠挪用其他特種基金償還，尤其是捷運特種基金，用途是要升級捷運系統，事關市民交通福祉；此外，報告也指出「墊還」不是「還債」，因此籲柯兩個概念要分得清楚，不要玩文字遊戲。

洪立齊也提到，柯也忽略其他縣市對公共債務償還的努力，例如宜蘭縣，在前縣長林聰賢任內努力下，還債也超過歲出部分兩成以上，但柯竟然還在昨天不正面回答問題之外，還嗆其他縣市「不然你來還還看」，但其他縣市沒有那麼多歲收，這種說法根本不公平。

洪立齊批評，柯文哲把來自市民納稅錢，塑造自己功勞，貶低其他縣市，非常不厚道。既然柯自己敢講，就要敢面對各方提出的質疑，「不要只會耍嘴皮子，被大家點出還不相信，難怪被姚市長說根本是liar，再強調一次，根本就是liar」；「美化帳目數字，這不是liar，什麼才是liar？」

洪立齊說，上週提出質疑，柯也無正面回應，如果願意直接面對問題，我們還是十分歡迎。日後若電視辯論發表會能夠辦成，姚陣營也一定會強烈對此與柯強力辯論。#